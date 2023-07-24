«ديوا» تستعرض خريطة طريقها في الذكاء الاصطناعي التوليدي

زار وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في منطقة الحضيبة، واطلع على مشروعاتها في مجال التحول الرقمي.

واستعرضت الهيئة خريطة طريقها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهودها لبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ومشروعاتها في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد العلماء أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتشكيل مستقبل الاقتصاد، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية والتطور والنمو المستدام لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

من جهته، استعرض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، خريطة طريق الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهودها لبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ومشروعاتها في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال الطاير: «تتكامل جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة للابتكار والإبداع، ومركزاً للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى بناء القدرات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني».