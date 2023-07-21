العروض الصيفية على بطاقة "ماي إيميريتس باس" سارية حتى 30 سبتمبر

أعلنت طيران الإمارات أن العروض الصيفية على "ماي إيميريتس باس"، والتي انطلقت اعتباراً من مايو الماضي، سارية حتى 30 سبتمبر 2023، وتتيح بطاقة الصعود إلى الطائرة لعملاء طيران الإمارات الاستفادة بشكل أكبر من رحلاتهم مع خمسة أشهر من العروض الحصرية في مئات المواقع في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عامةً.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة، ورقيةً أو رقميةً، وإثبات هوية لدى مئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم، بالإضافة إلى معالم الجذب الشهيرة ومرافق السبا الفاخرة، للاستمتاع بخصومات وصفقات رائعة في جميع أنحاء دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتعين على العملاء الذين أنجزوا إجراءات سفرهم عبر الإنترنت وقاموا بتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة على الهاتف المحمول إلى تطبيق طيران الإمارات أو المحفظة، أن يتذكروا التقاط صورة للشاشة لعرضها في الأماكن المشاركة، حيث ستختفي من التطبيقات بمجرد وصولهم.

مفاجآت صيف دبي: يعود أكبر حدث للتسوق والترفيه العائلي في المدينة، مع مجموعة كاملة من الفعاليات الثقافية وعروض الألعاب النارية والجوائز وغيرها. ويمكن لعملاء طيران الإمارات الاستفادة من عروض "ماي إيميريتس باس" والاستمتاع بمفاجآت صيف دبي عند زيارة دبي وذلك وحتى 3 سبتمبر 2023.

وتلبي دبي هذا الصيف متطلبات مختلف أفراد العائلة، وتقدم لكل زائر مجموعة متنوعة من التجارب المتميّزة، من الشواطئ النظيفة والأنشطة الثقافية إلى مرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي.

ويمكن للعملاء تصفح وإنشاء وحجز مسارات عطلاتهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة الفندقية وزيارة مناطق الجذب الرئيسية وتجارب تناول الطعام والترفيه الأخرى في دبي والإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال منصة تجربة دبي التابعة لطيران الإمارات.

كما يستطيع العملاء حجز إجازاتهم في دبي من خلال "الإمارات للعطلات"، حيث تتضمن جميع برامجها خيارات حجز مرنة. ويقف فريق "الإمارات للعطلات" على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لدعم العملاء الذين يقضون إجازاتهم في دولة الإمارات.

ويكسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات أميالاً مقابل الإنفاق اليومي في منافذ البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إقامتهم ويستبدلونها بتذاكر مكافأة وترقيات وتذاكر حفلات موسيقية وفعاليات رياضية.

وسيتمكن المتعاملين في الإمارات العربية المتحدة من كسب أميال سكاي واردز على مشترياتهم. وما عليهم سوى تنزيل تطبيق سكاي واردز إيفريداي، وربط ما يصل إلى خمس بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم فيزا أو ماستركارد في التطبيق وكسب أميال سكاي واردز تلقائياً مقابل مشترياتهم من مئات الشركاء المشاركين عبر التسوق وتناول الطعام والتجميل والترفيه والتسلية والصيدلة والبقالة.