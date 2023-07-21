«دبي للسلع المتعددة» يعزز روابط تجارة السلع الزراعية مع جنوب آسيا

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة شراكة مع «سي جي أغروتيك»، الشركة العاملة في مجال السلع الزراعية في نيبال، بهدف زيادة حجم التجارة الثنائية في قطاع السلع الزراعية مع دول جنوب آسيا.

ويهدف المركز من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل حركة تجارة السلع الزراعية بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسة في جميع أنحاء جنوب آسيا.

وتركز الاتفاقية على تنمية سبل التعاون بين مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة من جهة وشركة «سي جي أغروتيك» وشركائها من جهة ثانية، وهو ما يعزز التجارة، ويسهم في تسهيل الاستثمار، وتحسين الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء في المركز.

كما ستعزز الشراكة تبادل المعرفة والمعلومات بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة «سي جي أغروتيك» في ما يتعلق بالأسواق المتاحة وفرص الأعمال الجديدة، وبما يقود إلى تنشيط حركة التجارة في قطاعات القهوة والشاي والعسل.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي، والمدير الإداري لمجموعة تشودري وشركة «سي جي أغروتيك»، فارون تشودري.

وقالت فريال أحمدي، إن «صافي واردات السلع الزراعية في جنوب آسيا شهد ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وإن من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور»، مشيرة إلى التحدي العالمي الملح المتعلق بالأمن الغذائي، الذي أصبح أكثر بروزاً من أي وقت مضى، ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الزراعية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: «يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة من خلال إبرام شراكات إستراتيجية مماثلة إلى اغتنام هذه الفرص عن طريق تعزيز مستويات الكفاءة والقيمة التي توفرها منظومة تجارة السلع الزراعية في دبي، لاسيما لشبكتنا الواسعة من الشركات الأعضاء التي تضم أكثر من 4200 شركة من جنوب آسيا».

من جانبه، قال فارون تشودري، إن «الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوة بارزة جديدة في مسيرة العلاقات التجارية في مجال السلع الزراعية بين دولة الإمارات وجنوب آسيا، وهي علاقة تستمر في النمو بقوة»، مضيفاً: «الوصول إلى الشبكة الواسعة من الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة، البالغ عددها 23 ألف شركة، والاستفادة من خبراتها، والتعاون في الفرص ذات المنفعة المتبادلة سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتنا على تنمية التجارة الثنائية».