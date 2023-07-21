«كهرباء دبي» و«صن غرو» تبحثان اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي مع وفد رفيع المستوى من شركة «صن غرو»، مزودة أنظمة محولات التردد للطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة، التوجهات الحالية والأهمية المتزايدة لحلول الطاقة المتجددة في المنطقة، وأوجه التعاون والشراكات المحتملة بين الهيئة والشركة، لتعزيز اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات وخارجها.

جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفد الشركة الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة، تشاو رينشيان.

وسلّط الطاير الضوء على مشروعات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر جديد لطاقة المستقبل، إضافة إلى تقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.