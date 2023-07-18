استكمال بيع الوحدات السكنية في «مرسى العرب»

قالت مجموعة جميرا إنها أكلمت بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «منتجع جميرا مرسى العرب» في دبي، مشيرة إلى أن عمليات البيع حققت رقماً قياسياً جديداً، حيث وصلت الأسعار إلى أكثر من 4200 دولار للقدم المربعة (نحو 15415 درهماً).

وذكرت المجموعة في حسابها على موقع «لينكد إن»، أن المبيعات شملت أربع شقق بنتهاوس و17 وحدة فاخرة، بما فيها بيع أعلى بنتهاوس بنحو 115 مليون دولار (نحو 422 مليون درهم)، ما يجعلها أغلى شقة مبيعة حتى الآن في دبي.

وأضافت: «تعكس أرقام المبيعات المذهلة، الطلب غير المسبوق على المساكن الفاخرة في دبي، كما تعكس ثقة المستثمر بقدرة جميرا على إتاحة وجهات استثنائية».