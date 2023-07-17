​"مجموعة جميرا": استكمال بيع جميع الوحدات السكنية في "مرسى العرب"

قالت مجموعة جميرا إنها أكلمت بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع منتجع جميرا مرسى العرب في دبي، مشيرة إلى أن عمليات البيع حققت رقماً قياسياً جديداً حيث وصلت الأسعار إلى أكثر من 4200 دولار للقدم المربعة (نحو 15415 درهم).

وذكرت المجموعة في حسابها على موقع "لينكد إن"، أن المبيعات شملت 4 شقق بنتهاوس و17 وحدة فاخرة، بما فيها بيع أعلى بنتهاوس بنحو من 115 مليون دولار (نحو 422 مليون درهم)، ما يجعلها أغلى شقة مباعة حتى الآن في دبي.

وأضافت: لا تعكس أرقام المبيعات المذهلة هذه الطلب غير المسبوق على المساكن الفاخرة في دبي فحسب، بل تعكس ثقة المستثمر في قدرة جميرا على إتاحة وجهات استثنائية.

وأضافت: مع قيامنا بتنمية أعمالنا في الوجهات الرئيسة حول العالم، تظل جميرا ملتزمة بتوسيع محفظتها السكنية وتقديم مفاهيم سكنية فريدة.