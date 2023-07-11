«ديوا» تُعرّف61 شركة فرنسية بالفرص الاستثمارية لـ «ويتيكس»

افتتح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، بحضور المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي المدير الإقليمي لوكالة «بيزنس فرانس الشرق الأوسط»، أكسيل بارو، ندوة عبر الإنترنت نظمتها الهيئة لتعريف 61 شركة فرنسية على فرص الأعمال والفرص الاستثمارية التي يوفرها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية.

وتنظم الهيئة الدورة الـ25 من معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

ورحب الطاير بالمؤسسات والشركات الفرنسية المشاركة، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.