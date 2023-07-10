«غرفة الفجيرة» تنتخب مجلس إدارتها 15 يوليو

أنهت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، استعداداتها لانتخابات مجلس الإدارة الجديد التي ستجرى في 15 من يوليو الجاري.

وحرصت اللجنة المشرفة برئاسة المستشار القاضي الدكتور عبدالناصر محمد الشحي، على أن تكون العملية بنظام الاقتراع السري من خلال التصويت الإلكتروني.

وتم تحديد خمسة مقار انتخابية: المقر الرئيس للغرفة في الفجيرة، ومركز المعارض - دبا، وبلدية الفجيرة فرع مسافي، وبلدية الفجيرة فرع الطويين، وبلدية الفجيرة فرع العقير، ما يسهل على الناخبين عملية التصويت.

وأعدت اللجنة دليلاً إرشادياً للناخبين والمتطوعين المعاونين، يوضح خطوات وآليات التصويت لضمان سهولة الاقتراع.