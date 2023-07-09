6 مجالات بحثية مبتكرة تتصدر أجندة «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية»، الذي تنظمه في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، سيناقش ستة مجالات بحثية مبتكرة، تسلط الضوء على آخر التطورات وأحدث التقنيات والأبحاث العلمية في مجال الطاقة الشمسية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

ويتناول المؤتمر العلمي والتقني، الذي يمتد لأربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، مختلف مجالات البحث العلمي في قطاع الطاقة الشمسية، بما يسهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن تنظيم الدورة الأولى من «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية» خلال «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، والذي تستضيف خلاله الدولة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، يأتي ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لترسيخ المكانة العالمية لدبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، كما يشكل زخماً إضافياً لقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى دعم جهود الهيئة في مجال الابتكار والبحوث والتطوير في هذا القطاع.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، أن «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية» يمثل فرصة مهمة للمتخصصين والباحثين والعاملين في قطاع الطاقة الشمسية، حيث يعد أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية، يتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ويركز المؤتمر على ستة مجالات بحثية رائدة في مجال الطاقة الشمسية تشمل:

أولاً، المفاهيم الجديدة وغير التقليدية لتقنيات المستقبل: يناقش المفاهيم الجديدة والمواد التي تدخل في تطوير التركيب الداخلي للخلايا الشمسية.

ثانياً، خلايا السيليكون: يناقش استخدام مادة السيليكون في الألواح الشمسية وأفضل السُبل والمواد لتطوير صناعة الألواح الشمسية السيليكونية الكهروضوئية.

ثالثاً، استخدام «البيروفسكيت» والمواد العضوية: يناقش آخر التطورات في استخدام مادة «البيروفسكيت» والمواد العضوية لتصنيع خلايا شمسية جديدة تتميز بكفاءة عالية.

رابعاً، اعتمادية أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يناقش طرق اختبار الألواح الشمسية الكهروضوئية للتأكد من موثوقيتها ومناسبتها لمناخ وأجواء المنطقة.

خامساً، رصد الإشعاع الشمسي والتنبؤ به لتطوير واختبار التقنيات الشمسية: يناقش أحدث التقنيات المستخدمة لرصد الإشعاع الشمسي.

سادساً، الأجهزة الإلكترونية لأنظمة الطاقة الشمسية وتكامل الشبكة: يناقش تصميم ونمذجة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.