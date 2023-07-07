«ديوا» توفر نصف مليون درهم باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن استخدامها لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أسهم في توفير أكثر من 509.6 آلاف درهم خلال عامي 2021 و2022، عبر تصنيع نحو 1800 قطعة غيار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في مختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، فضلاً عن توفير الجهد والوقت اللازمين لاستبدال قطع الغيار.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن متوسط الوقت اللازم لتوفير قطع الغيار المطبوعة، يبلغ أربعة أيام، الأمر الذي يدعم العمليات التشغيلية للهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تدعم استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تهدف إلى تسخير هذه التقنية الواعدة لخدمة الإنسانية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد».

وأضاف: «من خلال مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، نحرص على تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع، وغيرها من التقنيات المبتكرة التي يتم الاستفادة منها داخلياً لطباعة قطع الغيار للأجهزة والمعدات ما يسهم في تقليص وقت المشتريات وخفض التكلفة، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات، وتعزيز الابتكار في الهيئة».

وأشار الطاير إلى أن مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، يضم أنظمة طباعة ثلاثية الأبعاد متعددة يمكنها تصنيع قطع غيار لمختلف وحدات الأعمال في الهيئة باستخدام أكثر من 20 مادة تغطي مختلف التطبيقات الهندسية، بما في ذلك المعادن واللدائن الحرارية عالية الأداء.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، إن الهيئة تعتمد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول الابتكارية لبناء النماذج وتصنيع قطع الغيار داخلياً، لافتاً إلى أن القطاعات التقنية حول العالم تواجه عدداً من التحديات مثل تقادم المعدات أو توقف إنتاج بعض الأجزاء أو عدم بيعها كقطع غيار، الأمر الذي يصاحبه تكلفة أعلى لاستبدال النظام بالكامل.

براءات اختراع

بلغ عدد طلبات براءة الاختراع التي سجلها مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، 23 طلباً، حصل منها على ست براءات اختراع حتى الآن.

ومن بين براءات الاختراع التي سجلها المركز، ثلاث براءات اختراع حول الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وإضافة إلى ذلك، نشر المركز 157 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة، من بينها 14 ورقة بحثية حول الطباعة ثلاثية الأبعاد.

• 4 أيام متوسط الوقت اللازم لتوفير قطع الغيار المطبوعة.