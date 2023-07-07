صندوق التحوط الأميركي «فيريشن» يختار «دبي المالي العالمي» مقراً رئيساً

أعلنت شركة «فيريشن» (Verition) لإدارة الصناديق ذات المسؤولية المحدودة، وهي مستشار استثماري مُتعدد الاستراتيجيات والإدارات، وتتخذ من غرينتش بولاية كونيتيكت الأميركية مقراً لها، عن توسيع حضورها العالمي عبر افتتاح مقرها الرئيس انطلاقاً من دبي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن صندوق التحوط الأميركي، حصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لإدارة الأصول ومزاولة أنشطة مالية أخرى، مشيراً إلى أنه تم تعيين سعد محمود، كمسؤول تنفيذي أول لـ«فيريشن» في مركز دبي المالي العالمي.

ويعكس افتتاح «فيريشن» لمكاتبها التزام الشركة تجاه المنطقة، حيث تمثل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسواقاً مهمة لشركة «فيريشن».

وسيعمل تواجدها في دبي على تعزيز قدرة الشركة على استقطاب المزيد من المواهب الاستثمارية العالمية، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثنائية المُتاحة في الأسواق الإقليمية.

كما سيتيح تواجد الشركة ضمن مركز دبي المالي العالمي إمكانية وصولها إلى بيئة مالية تتبنى النهج الابتكاري، حيث يفوق تعداد القوى العاملة في المركز 36 ألف موظف وخبير يعملون في 4300 شركة مُسجلة. وتمتلك «فيريشن»، التي تدير أصولاً تُقدر بنحو سبعة مليارات دولار، مقرات عالمية في كل من غرينتش ونيويورك ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ، يعمل فيها أكثر من 400 موظف.

وقال الشريك المؤسس ورئيس شركة «فيريشن»، جوش غولدشتاين: «يسرنا مواصلة توسعنا الدولي بإضافة مكتب جديد لنا في دبي، حيث تعتبر فرصة العيش والعمل في دبي نقلة جذابة تستحوذ بشكل خاص على اهتمام مديري المحافظ الحاليين والمُحتملين».

وأضاف أن «المنطقة توفّر إطاراً زمنياً مناسباً للمتداولين ذوي التفويض الاستثماري العالمي، فضلاً عن مزايا أخرى من بينها الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المُتطورة، ونتطلع إلى أن نكون جزءاً مهماً من مركز استثمار عالمي متنامٍ».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «مع زيادة عدد ونطاق صناديق التحوط التي أسست حضورها في مركز دبي المالي العالمي، نواصل تطوير المنظومة البيئية المحيطة بهذه الشركات العالمية، إضافة إلى وسطاء التداول المخضرمين والشركات الناشئة والعاملة ضمن مجال التكنولوجيا»