«دبي للتحكيم الدولي» يدعم خبرات المحكمين ببرامج تدريبية

أكد مركز دبي للتحكيم الدولي، التزامه بدعم التحكيم الدولي من خلال سلسلة مبادرات وبرامج تدريبية تسهم في تمكين الخبراء وتزويد العاملين في مجال التحكيم بالمهارات والمعلومات الأساسية للارتقاء بقطاع التحكيم.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأنه نظم جلسة تفاعلية بالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (CIArb)، بعنوان «كيف يمكن الحصول على أول تعيين كخبير» بحضور أكثر من 90 ممارساً. وقالت المدير التنفيذي لمركز دبي، جهاد كاظم: «يسهم تعاوننا مع المنظمات الدولية مثل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، إضافة إلى الدعم الكامل من المحكمين المحليين والدوليين والخبراء في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات، في تعزيز مبادرات تبادل الخبرات والمعرفة التي أطلقناها».