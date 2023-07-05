طيران الإمارات تدشن من مطار دبي الدولي أول رحلة إلى مقاطعة كيبيك الكندية

دشنت طيران الإمارات اليوم من مطار دبي الدولي أول رحلة للركاب إلى عاصمة مقاطعة كيبيك الكندية التي ستصبح اعتبارا من اليوم البوابة الثانية للناقلة في كندا.

وسافر 339 راكبا على رحلة رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 243" من مطار دبي من بينهم وفد من مسؤولي طيران الإمارات حيث تعزز الخدمة اليومية الجديدة إلى مونتريال رحلات طيران الإمارات السبع أسبوعيا إلى تورنتو وتصل بشبكة خطوط الناقلة في أميركا الشمالية إلى 14 وجهة وإجمالي 18 وجهة عبر الأميركتين.

وتوفر الخدمة للمسافرين إلى كندا اتصالا مريحا عبر دبي من نقاط مثل لبنان والهند وإيران وفيتنام وماليزيا وتايلاند وجنوب أفريقيا فيما تلبي الخدمة المباشرة بين دبي ومونتريال الطلب على السفر من العملاء للعمل والسياحة بالإضافة إلى زيارة العائلة والأصدقاء من الكنديين الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة .