غرفة تجارة دبي تعرض مبادرة لدعم الشركات في الأمن السيبراني

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة «ماستركارد» العالمية، ورشة افتراضية لتوعية الشركات ومساعدتها على اكتساب مرونة أكبر في مواجهة التهديدات السيبرانية، حضرها أكثر من 80 مشاركاً. وعرضت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع «ماستر كارد»، مبادرة جديدة تتضمن برنامجاً لمدة عام يساعد الشركات المهتمة على تقييم وتحسين قدرتها في مجال الأمن السيبراني. وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تندرج هذه الندوة الإلكترونية في إطار جهودنا لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لأعضائنا، وتمكينهم من الوصول إلى المشورة التخصصية، ودعمهم في مسائل الأعمال المهمة، وذلك انسجاماً مع أولويتنا الاستراتيجية في تحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي».