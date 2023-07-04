«طيران الإمارات» أكبر مشغل للطائرات عريضة البدن في العالم

حافظت «طيران الإمارات» على صدارتها عالمياً كأكبر ناقلة تشغل الطائرات عريضة البدن، ضمن أسطولها، وبفارق كبير مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن منصة متخصصة في أبحاث النقل الجوي.

وبحسب البيانات، شمل أسطول «طيران الإمارات» 260 طائرة عريضة البدن، من طرازي «إيرباص 380»، و«بوينغ 777» في نهاية السنة المالية الماضية مارس 2033، في وقت تعد فيه الناقلة كذلك أكبر مشغل للطائرات من الطرازين في العالم.

ووفقاً لمنصة «أفييششن دوت كوم»، ستواصل «طيران الإمارات» خلال السنوات المقبلة تصدرها الناقلات الجوية في العالم، من حيث تشغيلها للطائرات عريضة البدن، مشيرة إلى أنه وفضلاً عن الأسطول الحالي قيد التشغيل، فإن لدى «طيران الإمارات» طلبيات تصل إلى 200 طائرة، تشمل طائرات من طرز: «بوينغ 777 إكس» و«إيرباص 350» و«بوينغ 787»، إضافة إلى خمس طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F».

وخلال السنة المالية «2022/ 2023»، تسلمت «طيران الإمارات» طائرتي شحن جديدتين من طراز «بوينغ 777F»، وأخرجت من الخدمة أربع طائرات: طائرتان من طراز «A380»، وطائرة من طراز «بوينغ 777-300ER»، وطائرة شحن واحدة، فيما بلغ تعداد أسطولها في نهاية مارس 260 طائرة، مع متوسط عمر أسطول يبلغ 9.1 سنوات.

وقد أعادت «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها الرائدة «إيرباص A380» إلى مزيد من المدن خلال العام، لتصل شبكة الطائرة العملاقة إلى 43 وجهة في 31 مارس 2023. كما استأنفت رحلاتها إلى ست وجهات، وزادت عملياتها إلى 62 مدينة عبر شبكتها على مدار العام، لتلبية الطلب القوي من المتعاملين.

وبحلول 31 مارس 2023، كانت شبكة «طيران الإمارات» تغطي 150 وجهة، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.