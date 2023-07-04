«الاتحاد للطيران» تمنح شركات «القيمة المضافة» أسعاراً خاصة

بدأت جميع الشركات المنضوية تحت مظلة برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، الذي تديره وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الحصول على أسعار خاصة لشحن منتجات الشركات الحاصلة على شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة» على متن رحلات «الاتحاد للطيران»، اعتباراً من أول يوليو الجاري وحتى أول أكتوبر 2023، بموجب شراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و«مجموعة الاتحاد للطيران».

وستستفيد الشركات الصناعية والخدمية أعضاء برنامج القيمة الوطنية المضافة من تخفيض تكلفة الشحن خلال تلك الفترة، إضافة إلى الوصول لشبكة كبيرة من خدمات «الاتحاد للطيران» المستأجرة والمجدولة إلى أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا باستخدام طائرات الركاب وشحن البضائع فقط، ما يعزز من سهولة وصول المنتجات الإماراتية للأسواق الخارجية بشكل أسرع، إضافة إلى تضمين أميال ترحيبية للشركات الحاصلة على شهادة برنامج «القيمة الوطنية المضافة» سارية لمدة شهرين خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على التوسّع في تطبيق البرنامج الذي يجري تطبيقه حالياً لدى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى، ليشمل قطاعات جديدة، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، والتي من أبرزها تعزيز القدرات التنافسية للمصنعين ومزودي الخدمات المحليين وتعزيز وصولهم إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمي، بما يسهم في زيادة المحتوى المحلي في سلاسل التوريد المحلية.

وانضمت «مجموعة الاتحاد للطيران» إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة في عام 2021، ومن ذلك الحين، تمنح الشركة المورّدين المحليين والشركات الإماراتية التي تقدم المنتجات والخدمات في مجال الطيران وخدماته الأولوية في الشراء لديها، بعد توافر الشروط التنافسية على المستوى التجاري، وتُعد الأسعار التفضيلية الحالية عنصراً تكميلياً للاتفاقية مع الوزارة نحو مزيد من الدعم والتمكين للمصنعين والموردين المحليين.