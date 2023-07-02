متعاملو كهرباء دبي: برنامج «نهجي المستدام» يعزّز كفاءة الاستهلاك وخفض البصمة الكربونية

أشاد متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي ببرامج الهيئة الذكية والمبتكرة، الهادفة إلى مساعدتهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه.

وأكد متعاملو الهيئة من القطاع السكني أن برنامج «نهجي المستدام» يدعم مساعيهم للحد من الهدر وخفض البصمة الكربونية، إلى جانب تشجيع التنافس الإيجابي بينهم، من خلال إتاحة المجال أمامهم لمقارنة استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، بهدف تحفيزهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة، واتخاذ خطوات إيجابية نحو تبني نمط حياة مستدام.

وتعتمد الهيئة في برنامج «نهجي المستدام» على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية لدراسة وتحليل سلوك المتعاملين. ويتضمن البرنامج أربع خواص رئيسة، تشمل: لوحة تحكّم يتم من خلالها عرض مقارنات الاستهلاك مع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في المنطقة، وتقريراً شهرياً حول حجم الاستهلاك للكهرباء والمياه، وملف أنماط الاستهلاك، الذي من خلاله يمكن الإجابة عن أسئلة عدة خاصة بمنزل المستهلك للحصول على مقارنات أكثر دقة، إضافة إلى تقديم نصائح لمساعدة المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية للحد من الهدر والإسراف. وتتيح الهيئة البرنامج من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي المتوافر على منصات «آي.أو.إس» و«أندرويد»، و«هواوي» وساعات «أبل» الذكية.