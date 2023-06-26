المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق للعائلات في دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المناطق الأكثر طلباً لشراء واستئجار الشقق للعائلات في دبي.

وأوضح التقرير، تصدر قرية جميرا الدائرية، قائمة المناطق السكنية لاستئجار شقق للعائلات في دبي، حيث حازت نسبة بحث 31.63%، كما جاءت منطقة بر دبي في المركز الثاني بنسبة 22.30%، بينما حلّت النهدة والخليج التجاري في المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبة 21.88% و14.09% على التوالي، أما «داون تاون دبي»، فقد حصلت على نسبة بحث 10.11%، لتحلّ بذلك في المرتبة الخامسة.

«جميرا الدائرية»

توفر قرية جميرا الدائرية مزيجاً من الشقق السكنية الفاخرة، وتُعد واحدة من المناطق السكنية لاستئجار شقق للعائلات في دبي. ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق في المنطقة نحو 63 ألف درهم سنوياً، حيث تتفاوت هذه القيمة اعتماداً على عدد الغرف ومساحة الشقة والخدمات والمرافق وغيرها. ويبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة في قرية جميرا الدائرية نحو 61 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة نحو 87 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق ثلاث غرف وصالة إلى 130 ألف درهم سنوياً.

بر دبي

تتوافر شقق سكنية في منطقة بر دبي بمساحات متفاوتة. ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق في المنطقة نحو 74 ألف درهم سنوياً، حيث تتفاوت هذه القيمة اعتماداً على عدد الغرف ومساحة الشقة والخدمات والمرافق وغيرها. ويبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة نحو 58 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة نحو 76 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق ثلاث غرف وصالة إلى 100 ألف درهم سنوياً.

النهدة دبي

تضم منطقة النهدة بدبي العديد من المباني السكنية الملائمة للعائلات. ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق في المنطقة نحو 47 ألف درهم سنوياً، حيث تتفاوت هذه القيمة اعتماداً على عدد الغرف ومساحة الشقة والخدمات والمرافق وغيرها. يبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة نحو 37 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة نحو 51 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق ثلاث غرف وصالة إلى 69 ألف درهم سنوياً.

الخليج التجاري

وحسب التقرير، تتمتع منطقة الخليج التجاري بعدد كبير من المزايا التي جعلتها الوجهة المثالية للمستثمرين وواحدة من المناطق السكنية لاستئجار شقق للعائلات في دبي. ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق في المنطقة نحو 111 ألف درهم سنوياً، حيث تتفاوت هذه القيمة اعتماداً على عدد الغرف ومساحة الشقة والخدمات والمرافق وغيرها. ويبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة نحو 90 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة نحو 137 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق ثلاث غرف وصالة إلى 194 ألف درهم سنوياً.

«داون تاون دبي»

تحتل «داون تاون دبي» موقعاً استراتيجياً على طول شارع الشيخ زايد مقابل شارع الوصل وعلى حدود منطقة الخليج التجاري، وتضم المنطقة مجموعة من أشهر الوجهات السياحية على مستوى العالم، مثل برج خليفة والنافورة الراقصة ودبي مول. ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق في المنطقة نحو 236 ألف درهم سنوياً، حيث تتفاوت هذه القيمة اعتماداً على عدد الغرف ومساحة الشقة والخدمات والمرافق وغيرها. يبلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة نحو 133 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة نحو 243 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار شقق ثلاث غرف وصالة إلى 416 ألف درهم سنوياً.