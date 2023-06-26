معلومة إيجارية

س: ما حساب الضمان العقاري والهدف منه؟

ج: حساب الضمان العقاري هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري، الذي تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع.

ويهدف حساب الضمان إلى تنظيم إنشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة.

وتنطبق نصوص القانون على المطورين العقاريين في دبي، الذين يبيعون وحدات عقارية على الخارطة، وفي المقابل يتسلمون دفعات من المشترين أو الممولين.