«أمازون» تستثمر 15 مليار دولار في الهند خلال 7 سنوات

أعلنت شركة «أمازون» أنها ستستثمر 15 مليار دولار في الهند، على مدى السنوات السبع المقبلة، طبقاً للموقع الإلكتروني للشركة، في أعقاب اجتماع بين أندي جاسي، الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، إن «الخطة سترفع إجمالي استثمارات أمازون في الهند إلى 26 مليار دولار».

وشمل الاجتماع الذي عقد في واشنطن، مناقشات حول دعم الشركات الناشئة الهندية، وتوفير فرص عمل وتمكين الصادرات.

وكانت شركة «أمازون» الأميركية العملاقة للتسوق عبر الإنترنت، قد أعلنت مطلع العام الجاري تقديم خدمات الشحن الجوي في الهند لتتوسع في آسيا، على الرغم من ركود المبيعات العالمية عبر الإنترنت، عقب ازدهارها في فترة جائحة كورونا.