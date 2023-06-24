«مطارات أبوظبي» تتوقع استقبال 900 ألف مسافر في أسبوعين

نشرت "مطارات أبوظبي" اليوم تقريراً عن الأعداد المحتملة للمسافرين خلال عطلة عيد الأضحى، وقد أشار التقرير إلى وجود توقعات بزيادة كبيرة في حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي قبل العطلة وخلالها.

ومن المتوقع أن يسافر ما يزيد عن 900 ألف شخص من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة الممتدة من (23 يونيو وحتى 7 يوليو) أي أسبوعين، على متن أكثر من 5000 رحلة متجهة إلى 109 وجهات في 59 دولة، وستشهد الأيام (24 يونيو و25 يونيو و2 يوليو) أكبر نسبة ازدحام، بحيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور خلالها 65 ألف مسافر.

وحثت مطارات أبوظبي، المسافرين على اتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسلة ومريحة خلال عطلة العيد أبرزها:



• يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتك قبل التوجه إلى للمطار.

• يرجى التأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة والتحقق من صحتها قبل الوصول للمطار.

• ننصح بالتوجه للمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات.

• ننصح بتناول قدر كافي من السوائل خلال الأوقات المزدحمة.

• ننصح بارتداء ملابس مريحة يوم السفر.

• للاطّلاع على أحدث قوانين وقواعد السفر لوجهتك، يُرجى التواصل مع شركة الطيران المعنية.