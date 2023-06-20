«جوليوس باير»: دبي السابعة عالمياً في مؤشر الثروة ونمط الحياة

تقدمت دبي إلى المرتبة السابعة ضمن التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة مدفوعة بالتعافي القوي في قطاعات الضيافة والسياحة والعقارات، وذلك بحسب تقرير لـ«جوليوس باير».

ووصفت النسخة الرابعة من التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة 2023، الصادر عن «جوليوس باير»، البنك السويسري المتخصص بإدارة الثروات، أداء دبي في المؤشر بأنه متفرد، حيث صعدت دبي سلم الترتيب بشكل سريع لتحصل على المركز السابع وتحل مكان زيوريخ التي تراجعت إلى المركز 14، والذي احتلته دبي العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن دبي تتميز بموقعها الاستثنائي الذي يجعلها حلقة الوصل بين الشرق والغرب ويعزز من دورها كمركز جذب للأثرياء من عشاق التنقل.

ويعكس تحسن ترتيب دبي ضمن التصنيف ارتفاع التكاليف التي يتكبدها الأثرياء المقيمون فيها للحفاظ على نمط حياتهم، فقد أصبحت المدينة الأكثر غلاءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على امتداد ثمانية من المعايير الـ20 للمؤشر، لاسيما تلك المتعلقة بالأزياء والمستلزمات الفاخرة، بينما أصبحت ثاني أكثر مدن العالم غلاءً من حيث أسعار الساعات.

وذكر التقرير أن دبي تشكل مثالاً عملياً يؤكد صحة مقولة «شيّدها وسيأتون»، كما تُعد خير دليل على قدرة الحكومة على تطوير المراكز الحيوية باستخدام الحوافز المالية وغيرها. وتحتضن الإمارة الكثير من المقيمين، كما تحولت إلى وجهة للشركات ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس مقارهم الإقليمية في المنطقة.

وإلى جانب ذلك تواصل الفعاليات العالمية الكبرى مثل «إكسبو 2020 دبي»، ومؤتمر «COP28»، لعب دور محوري في تعزيز مكانة دبي الرائدة على الخارطة العالمية.

وبحسب التقرير الذي كشف عنه أمس في مؤتمر صحافي، فإن أهمية الدور الذي تلعبه الإمارة كمركز لإدارة الثروات تتزايد، لاسيما أنها شهدت عام 2022 أضخم توافد لأصحاب الملايين قياساً بأي دولة أخرى، لافتاً إلى أن دبي عازمة على ترسيخ مكانتها على رأس قائمة تصنيف المدن العالمية، بفضل ما تقدمه من نظام ضريبي يسير وحوافز استثمارية متفردة ومستويات عالية من المعيشة، بالإضافة إلى ما توفره من أمن وأمان لقاطنيها وغيرها من مزايا الترابط العالمي والبنية التحتية المتطورة. وكشف التقرير أن دبي تشهد انتقال أعداد كبيرة من الأثرياء إليها في خطوة أثرت بشكل واضح على أسعار العقارات ومستويات الطلب عليها، موضحاً ارتفاع أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي بواقع 44%، وهي الزيادة الأعلى من نوعها بين كل المدن الأخرى، ومع ذلك تبقى الأسعار معقولة قياساً بالمستويات العالمية، حيث أتت في الترتيب 14 من بين 25 مدينة. وأسهم الطلب المحلي والدولي الكبير من أصحاب الثروات العالية في زيادة أسعار المنازل الفاخرة في دبي. وتعتمد الإمارة منهجية استباقية وعملية لاستقطاب الأثرياء وأصولهم، لاسيما من خلال برامج التأشيرة الذهبية للإقامة طويلة الأمد.

كما يسلط التقرير الضوء على تعافي أسعار الأجنحة الفندقية منذ عام 2022، حيث انتعشت التجارب الاجتماعية من جديد وارتفعت أسعار تجارب المطاعم الفاخرة بواقع 186% في خطوة تعكس التعافي القوي في قطاعي الضيافة والسياحة في دبي.

ورفع مطار دبي الدولي من توقعاته السنوية لأعداد الركاب لعام 2023 بعد عودة حركة المسافرين فيه إلى 95.6% من المستويات المسجلة قبل أزمة «كوفيد-19»، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت آسيا مكانتها كمركز رئيس للثروة ونمط الحياة، وسلطت الضوء على دورها كمحرك أساسي للاقتصاد العالمي. واستأثرت آسيا بالمراكز الثلاثة الأولى على مؤشر نمط الحياة، حيث أتت سنغافورة في المركز الأول للمرة الأولى في تاريخها، وتلتها كل من شنغهاي صاحبة المركز الأول العام الماضي، وهونغ كونغ في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. وكانت تايبيه المدينة الآسيوية الوحيدة خارج هذا الثلاثي التي تنضم إلى قائمة المدن الـ10 الأفضل عالمياً لتحصل على المركز الثامن ضمن التصنيف.

مراكز مالية

قال الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات الاستثمارية في بنك جوليوس باير المحدود في الشرق الأوسط، فهد عبدالله: «تطمح دبي لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم. وتعزز هذا التوجه أخيراً بعد الإعلان عن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادها على مدى العقد المقبل، والنمو المطرد والانتقال المتنامي للثروات إلى دبي من خلال توافد رواد الأعمال وأصحاب الشركات، حيث يركز الجيل المقبل من العملاء على الاستدامة ويطمحون للاستفادة من الاتجاهات المبتكرة مثل علوم الجينوم والذكاء الاصطناعي».

معيار العيش اللائق

يستند تصنيف المدن إلى مؤشر نمط الحياة من «جوليوس باير»، والذي يحلل كلفة سلة من السلع والخدمات تمثل معيار العيش اللائق في 25 مدينة حول العالم، ما يوفر نظرة عامة على الكلفة النسبية للحفاظ على نمط حياة مرفّه في العديد من المراكز الحضرية الرئيسة.