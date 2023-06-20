طيران الإمارات: حركة المسافرين المغادرين ستصل ذروتها السبت المقبل

تتوقع طيران الإمارات استمرار ذروة حركة السفر خلال الأسابيع المقبلة، ودعت المسافرين إلى تخصيص وقت كاف للوصول إلى المطار وإنجاز إجراءات سفرهم. وأوضحت أن أعداد المسافرين المغادرين ستصل إلى ذروتها بشكل خاص قبل عيد الأضحى (اعتباراً من 24 يونيو) الموافق السبت المقبل، وكذلك اعتباراً من الأول من شهر يوليو.

ووفقاً للحجوزات، فإن طيران الإمارات تتوقع مغادرة أكثر من 80 ألف مسافر في الأيام المزدحمة، وتنصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة، والانتباه لوقت صعودهم إلى الطائرة للتأكد من وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد.

ودعت طيران الإمارات المسافرين لتحميل تطبيق الناقلة على هواتفهم المحمولة، مذكرة المغادرين بأنه يمكنهم عند سفرهم من دبي الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية على التطبيق، أو عبر البريد الإلكتروني عندما يقومون بإنجاز إجراءات سفرهم عبر الموقع الشبكي Emirates.com. ويتيح كلا الخيارين للمسافرين حجز الرحلات وتغييرها، وتنزيل بطاقة الصعود الى الطائرة بصيغة رقمية لمعظم الوجهات، إلى جانب معرفة الوجبات التي سيتم تقديمها على متن الطائرة، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق وتخطيط الأفلام لمشاهدتها عبر نظام الترفيه الجوي، علماً بأن إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت أو عبر التطبيق متاحان قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

و لتوفير الوقت، أكدت طيران الإمارات أن المسافرين يمكنهم تسليم أمتعتهم في المطار، في النهار أو الليلة السابقة للسفر مجاناً. إذ يمكن للمسافرين المغادرين من دبي إنجاز إجراءات سفرهم مبكرا وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو 12 ساعة قبل المغادرة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة أو تل أبيب. ما يمكنهم من الوصول إلى المطار قبيل وقت المغادرة والمضي قدماً لإنجاز إجراءات الجوازات مباشرة.

كما يمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر الذي افتتحته طيران الإمارات في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى 4 ساعات قبل الرحلة. علماً بأنه يمكن للمسافرين التمتع بخدمات المركز من الساعة 8 صباحاً إلى 10 ليلاً يومياً، سواء من خلال أكشاك الخدمة الذاتية، أو في منصات إنجاز إجراءات السفر التي يعمل بها موظفو الناقلة، أو بمساعدة "سارة"، أول روبوت لإنجاز إجراءات السفر في العالم.

كما يمكن للمسافرين الذين يبدؤون رحلاتهم من عجمان، الاستفادة من خدمة إنجاز إجراءات السفر في مدينة عجمان على مدار الساعة، في المركز الكائن ضمن مبنى محطة حافلات عجمان المركزية. إذ يمكن للمسافرين حتى 4 ساعات قبل مغادرة رحلاتهم إنجاز إجراءات السفر، واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة، وشراء تذكرة الحافلة مقابل 20 درهماً والتوجه مباشرةً إلى المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات، علماً بأن يتم تسيير رحلات الحافلات بشكل منتظم طوال اليوم من الساعة 4 صباحاً حتى 11:30 ليلاً.

ويمكن للمسافرين أيضاً اختيار إنجاز إجراءات السفر في المنزل في دبي والشارقة. حيث يقوم موظفون مؤهلون بإنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار. ويمكن للمسافرين حجز هذه الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة وإنجاز إجراءات السفر حتى ست ساعات قبل مغادرة الرحلة. علماً بأن خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل مجانية لمسافري الدرجة الأولى.

تجربة مطار عالمية المستوى

وأوضحت طيران الإمارات أنه يمكن للمسافرين اختيار استخدام الأكشاك الذاتية لإنجاز إجراءات السفر الخاصة بطيران الإمارات في المطار، إذا لم يكونوا قد قاموا بذلك بالفعل عبر الإنترنت. حيث يمكنهم عرض خط سير الرحلة واختيار المقعد المفضل وإضافة أرقام سكاي واردز طيران الإمارات واستخدام منطقة تسليم الأمتعة.

كما يمكن لأصحاب الهمم التمتع بدعم ومساعدة أفراد طواقم طيران الإمارات وموظفي المطار المدربين عند السفر خلال فترة الصيف. ويتضمن ذلك دليل التخطيط المسبق لمطار دبي الدولي لذوي الإعاقات الخفية، والتمتع بمواقف مجانية لمدة ساعتين في المطار، وإمكانية الوصول إلى ممر أولوية المرور المخصص لإنجاز إجراءات السفر وإجراءات الجوازات والفحص الأمني وأولوية الصعود إلى الطائرة إذا لزم الأمر. معلومات أوفى على صفحة "السفر الميسر" على الموقع الشبكي: Emirates.com أو التواصل مع مكتب طيران الإمارات المحلي.

ويمكن للمسافرين الذين يرغبون في توفير مزيد من الوقت، طلب خدمة التسوق على الطائرة مسبقاً عبر EmiratesRED.com والتمتع بشراء منتجات السوق الحرة الحصرية، والتي يتم تسليمها لهم بعد ذلك في مقاعدهم في الأجواء. فمع وجود أكثر من 70 منتجاً جديداً هذا الصيف، تمنح Emirates Red الركاب فرصة شراء المنتجات الفاخرة من "توم فورد"، "جو مالوني"، "لا مير"، "دولتشي أند كابانا" وغيرها الكثير من الماركات العالمية المعروفة. وتتوفر خدمة الطلب المسبق في معظم الرحلات، حيث يمكن للمسافرين طلب مشترياتهم مسبقا من 21 يوماً حتى 40 ساعة قبل موعد الرحلة، مع تقديم بيانات رحلاتهم، ليتاح لأفراد الطاقم على متن الطائرة تسليم المشتريات مباشرة إلى الركاب.