المنتدى الاقتصادي الخليجي - الفرنسي يختتم أعماله بمشاركة مستثمرين إماراتيين

اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المنتدى الخليجي - الفرنسي في نسخته الأولى، وشارك فيه رجال أعمال من دولة الإمارات ونظمته الحكومة الفرنسية على مدى يومين، تحت عنوان «رؤية الخليج».

وناقش المنتدى فرص الاستثمار في الدول الخليجية، في مقدمتها دولة الإمارات التي توفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية. وقال وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية، برونو لومير، خلال كلمة له في المنتدى، إن «هذا المنتدى الذي يجمع رجال الأعمال من دول الخليج ونظرائهم الفرنسيين دليل على الأهمية الكبيرة التي يوليها الطرفان لبعضهما بعضاً».