«بي واي دي» تسعى لتعزيز حصتها في سوق السيارات الكهربائية بألمانيا إلى 10%

تسعى عملاق صناعة السيارات الكهربائية الصينية (بي.واي.دي) إلى توسيع حصتها السوقية بقوة في ألمانيا، حيث ذكرت أنها يمكنها الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من هذه السوق.

وقال مدير مبيعات الشركة في ألمانيا، لارس باولي: «نريد أن نحصل على نحو 5% إلى 10% من قطاع السيارات الكهربائية على المدى المتوسط»، دون تحديد موعد بعينه. وأضاف أنه مشغول في الوقت الحالي بوضع هياكل المبيعات.

وفي المجمل، تم بيع 1.1 مليون سيارة كهربائية في ألمانيا منذ بداية العام.

وباعت «بي.واي.دي» 550 ألف سيارة كهربائية في أنحاء العالم على مدار عام 2022، منها 440 ألفاً في الصين. وهذه هي المرة الأولى منذ 2008 التي تتفوق فيها الشركة على «فولكس فاغن» الألمانية في الصين.

ووفقاً لخبراء السيارات، تتصدر الشركات الصينية المشهد في ما يتعلق بتقنية البطاريات والقيادة الذاتية.

وأوضح باولي، أن الشركة الصينية تستهدف بالأساس المستهلكين الذين يتسمون بالحساسية للأسعار في ألمانيا.