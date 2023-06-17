«المالية»: 30 يونيو آخر موعد لتقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

دعت وزارة المالية في إفصاح لها الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 يونيو 2022، إلى تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه 30 يونيو 2023 عبر بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية التابعة لوزارة المالية، ما لم تتقدم بالمطالبة بالإعفاء من أي متطلبات أو تقدم ما يثبت بأنها لم تحقق دخلاً من النشاط ذي الصلة ضمن إخطارها.

ومن تلك الأنشطة، الأعمال المصرفية، أعمال التأمين، أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية، أعمال التأجير التمويلي، أعمال المقار الرئيسة، أعمال الشحن، أعمال الشركة القابضة، أعمال الملكية الفكرية، وأعمال مركز التوزيع أو الخدمات.