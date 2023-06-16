«الإمارات للألمنيوم» تزود «بي إم دبليو» بأول معدن مُصنّع بالطاقة الشمسية ومعاد تدويره

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن مجموعة «بي إم دبليو» BMW هي أُولى المتعاملين بمنتجها الجديد «CelestiAL-R»، وهو خليط بين الألمنيوم المعاد تدويره والألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية، الذي يعد الأول من نوعه حول العالم.

ويعد CelestiAl-R الخليط الأول على الإطلاق للألمنيوم - المصنع بالطاقة الشمسية والممزوج بمعدن معاد تدويره - الذي يلبي متطلبات الجودة الصارمة لقطاع صناعة السيارات.

وأوضحت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنه في كل خطوة من مراحل عملية الإنتاج، فإنها تعمل على اختبار الخواص الكيميائية، والهيكلية، والميكانيكية لـ«CelestiAl-R».

وفي مطلع كل شهر، وقبيل إطلاق الشحنة من موانئ دولة الإمارات إلى مصنع «لاندشوت» التابع لمجموعة BMW بألمانيا، يتم الإقرار بنتائج 230 اختباراً لقياس مدى جودة المعادن، ولذلك فإن عمليات إنتاج معدن CelestiAL-R والاختبارات المصاحبة لقياس الجودة من الأسباب الأساسية التي تجعل هذا المعدن يستغرق وقتاً أطول للطلب والإنتاج مقارنة بأي منتج آخر للشركة.

ويتم الحصول على المواد الأولية لمعدن «CelestiAl-R»، محلياً من داخل الإمارات، وعادة ما تتكون من بقايا هياكل المحركات، وأجزاء الإطارات، وقضبان الأسلاك، وكذلك هياكل مواد البناء، سواء كانت مواد مستهلكة أو غير مستهلكة، ويتم إخضاع كل هذه المواد لـ40 اختباراً للخواص الكيميائية والفيزيائية الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «سنستمر في زيادة نسبة الألمنيوم المعاد تدويره في CelestiAl-R من أجل تعزيز خفض كثافة الانبعاثات الكربونية، ليس فقط من عمليات إنتاج معدننا، بل من عمليات إنتاج السيارات كذلك».