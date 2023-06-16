إشغال فنادق دبي الأعلى عالمياً بنسبة وصلت إلى 80% في 4 أشهر

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، اللقاء الدوري الأول لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مع شركائها ضمن القطاعات الرئيسة لعام 2023، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على المبادرات والخطوات التي تتخذها الدائرة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري، لتعزيز مكانة دبي لتصبح من ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، إلى جانب تقديم نظرة شاملة حول أداء قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، وكذلك المبادرات والحملات التي تنفذها لجذب مزيد من الزوار إلى دبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

شراكة نموذجية

وأكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، أهمية الشراكة النموذجية التي تجمع بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات والقطاعات، بما فيها الاقتصادية والسياحية.

وقال: «أجندة دبي الاقتصادية (D33) ترسم ملامح مستقبل دبي خلال العقد المقبل، وستترك إرثاً تفتخر به الأجيال المقبلة»، مضيفاً: «نحن نستثمر كل الإمكانات ونعمل بجهد من أجل تهيئة البيئة لتحفيز الاستثمار والابتكار والاستدامة، بما يمهد الطريق لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

تفاؤل

وتابع المري: «إننا ننظر للعام الجاري وما بعده بتفاؤل كبير، وسنواصل العمل برؤية متطورة لتقديم تجارب استثنائية لزوارنا من جميع أنحاء العالم».

وأشار المري إلى أن «النتائج المشجّعة لقطاع السياحة في دبي، تؤكد كفاءة الاستراتيجيات التي ننفّذها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والوصول بدبي لتكون الوجهة العالمية المفضلة للزيارة والأفضل للعيش والعمل والاستثمار».

نمو كبير

واستمع الحضور - الذي ضم أكثر من 1200 من ممثلي قطاعات الطيران والسياحة والسفر والضيافة والتجزئة - لشرح مفصل حول آخر الحملات التسويقية العالمية والمبادرات التي تقوم بها الدائرة، وذلك لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، واستقطاب المواهب والسياحة.

كما استمعوا إلى شرح حول أداء قطاع السياحة في دبي، حيث أبرزت الأرقام حجم النمو الكبير والإنجازات التي حققها القطاع من يناير حتى أبريل 2023، إذ استقبلت دبي 6.02 ملايين زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 التي سجلت 5.10 ملايين زائر.

وسجّل قطاع الفنادق في دبي أداء مميزاً، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 80%، وهي من أعلى المعدلات العالمية، متجاوزة نسبة الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 76%، وكذلك وصلت تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة والبالغة 83% في عام 2019.

الإشغال الفندقي

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر» المختصة في تحليلات إدارة الفنادق، فقد احتلت دبي المركز الأول عالمياً في نسبة الإشغال الفندقي بمعدل بلغ 79.9%، فيما تجاوز المعروض من الغرف الفندقية في دبي مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 28%، لتتقدم على مدن عالمية أخرى هي: لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس.

وأظهرت البيانات أن دبي جاءت في المركز الأول في إجمالي الأرباح التشغيلية لكل غرفة متاحة، بمعدل 530 درهماً، أي أقل بنسبة 9% فقط من مستويات ما قبل الجائحة، تليها باريس 414 درهماً، وسنغافورة 374 درهماً على التوالي.

الغرف

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي حتى أبريل الماضي 148 ألفاً و949 غرفة في 814 منشأة فندقية، وهو الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 26% في أعداد الغرف الفندقية، مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من عام 2019 التي سجلت خلالها 118 ألفاً و449 غرفة في 722 منشأة فندقية.

كما ارتفع متوسط مدة إقامة الزوار بنسبة 13% إلى أربع ليال، بالمقارنة مع 3.5 ليال للفترة ذاتها من عام 2019، وهو ما يؤكد جاذبية دبي وجهة للمسافرين الذين يقيمون لفترات أطول.

وجهة مفضلة

من جهته استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، أمام الشركاء، الأداء العام لقطاع السياحة في دبي، والاستراتيجيات والمبادرات والحملات التسويقية، وكذلك توجهات الزوار، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء وتكثيف الجهود المشتركة عند إطلاق الحملات التسويقية لجذب انتباه الشرائح المستهدفة، بما يضمن إبقاء دبي في أذهان الراغبين في السفر، وأيضاً الوجهة المفضلة للزيارة للمسافرين الدوليين، كما سلط الضوء على الحملات التسويقية العالمية التي تنفذها الدائرة وتستعرض من خلالها المقومات السياحية والتجارب والعروض التي تقدّمها المدينة لزوارها على مدار العام.

جهود متواصلة

ولفت كاظم إلى أن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للترويج لدبي في الأسواق العالمية، أسهمت بشكل مباشر في جذب ما نسبته 57% من إجمالي الزوار الدوليين الذين استقبلتهم دبي خلال عام 2022، والبالغ 14.4 مليون زائر، كما أن من شأنها جذب الملايين من المسافرين المحتملين في المستقبل، لاسيما الزيادة المتوقعة الممتدة من العام الجاري حتى عام 2025.

تقويم دبي

بدوره استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، أبرز الأحداث المقبلة التي يشملها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2023، الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وجهة مفضلة للتسوق والمأكولات وفنون الطهي والأنشطة الترفيهية وفعاليات الأعمال، مؤكداً أن دبي وجهة مفضّلة للعائلات على مدار العام، فيما تقدّم خلال فصل الصيف الكثير من التجارب الفريدة لسكانها وزوارها، التي يثريها التعاون المشترك مع الشركاء لتقديم أفضل العروض لهم.

وسلط الخاجة الضوء على الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي سينطلق في الـ21 من يونيو ويستمر حتى الـ25 من يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو دبي»، والذي يضم مجموعة واسعة من الفعاليات.

صيف دبي

كما تحدث الخاجة عن أهمية مفاجآت صيف دبي في دورتها السادسة والعشرين، والتي يتزامن انطلاقها مع احتفالات عيد الأضحى وتضم حفلات افتتاحية لفنانين مشهورين، منهم حسين الجسمي وكاظم الساهر ومحمد عبده، إلى جانب الفعاليات والعروض الترفيهية في مراكز التسوق، والسحوبات والجوائز، فضلاً عن افتتاح عالم مدهش.

هلال المرّي:

«النتائج المشجعة للقطاع تؤكد كفاءة خطواتنا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتكون دبي الوجهة العالمية الأفضل للعيش والعمل والاستثمار والزيارة».

عصام كاظم:

«جهود الدائرة المتواصلة للترويج لدبي في الأسواق العالمية، أسهمت بشكل مباشر في جذب 57% من إجمالي الزوار الدوليين الذين استقبلتهم دبي خلال 2022».

1200

من ممثلي قطاعات الطيران والسياحة والسفر والضيافة والتجزئة حضروا اللقاء.

6

ملايين زائر دولي استقبلتهم دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 بزيادة 18%.

دبي تطلق مبادرات تسويقية عالمية وحملات صيفية ومهرجانات وفعاليات لزيادة نمو قطاع السياحة

تقدير عالمي

حصد الأداء الاستثنائي للسياحة في دبي تقديراً عالمياً، حيث تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر»، وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما نالت المركز الثاني في قائمة Conde Nast Traveller «أين هي وجهتك القادمة: العام 2023».

ووفق التصنيفات التي أوردتها مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، حصلت دبي على المركز الثالث بين أفضل 10 مدن عالمية بارزة، متقدمة على نيويورك ولندن وطوكيو، وسيدني وجوهانسبرغ وباريس وسان فرانسيسكو.

وحاز قطاع المأكولات وفنون الطهي المزدهر في دبي تقديراً عالمياً مع إصدار 2023 لقائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك دليل ميشلان، وهو ما يرسخ مكانة دبي على خارطة فنون الطهي العالمية. كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء الدوري على المكانة التي تتمتع بها دبي في السياحة البحرية واليخوت ووجهة لحفلات الزفاف.

البحث والحجز لدبي

أظهرت بيانات من «آماديوس» (أحد أبرز أنظمة الحجز المستخدمة لإصدار تذاكر الطيران)، أن حجم عمليات البحث والحجز لدبي للفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2023 كانت ثابتة، فيما قاربت عمليات البحث والحجز خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2023، مستويات ما قبل الجائحة، كما كانت قريبة أيضاً من الأعداد الكبيرة المسجلة خلال تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم.