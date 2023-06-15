"شوبا العقارية" تكشف عن مشروع جديد بدبي قيمته 17 مليار درهم

كشفت "شوبا العقارية، عن مشروع "شوبا هارتلاند 2"، المجمّع متعدد الاستخدامات الذي يرسي مفهوماً جديداً للتجربة السكنية الفاخرة. ويقع المشروع بجوار "شوبا هارتلاند"، وتغطي المساحات الخضراء والمفتوحة أكثر من 30% من مساحته البالغة 8 ملايين قدم مربع.

وتبلغ قيمة المشروع 17 مليار درهم ويتضمن "شوبا هارتلاند 2" فلل بخمس وست غرف نوم، وشقق سكنية تتراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، بمواصفات استثنائية وإطلالات رائعة على الواجهة المائية.

وتعكس كل وحدة سكنية في المشروع التزام "شوبا العقارية" بتقديم أعلى معايير الحرفية والجودة، لما توفّره من ميزات تجمع بين الراحة والأناقة والتصاميم ذات الوظائف والمميزات العملية. ويشمل المجمع ممشى بمحاذاة الواجهة المائية، إلى جانب مساحات خضراء شاسعة ومتنزهات واسعة، لتوفير تجربة هادئة للسكان وتعزيز الرفاهية الشاملة. ويتميّز المجمّع بموقعه الاستراتيجي في وسط دبي، متيحاً لقاطنيه إمكانية الوصول بسهولة إلى الطرق السريعة الرئيسية والمناطق التجارية الحيوية ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية الرائدة ومرافق الرعاية الصحية.

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة "شوبا العقارية": "يشهد السوق العقاري في دبي تطوراً مستمراً، وتشير زيادة مبيعات العقارات الفاخرة في الإمارة إلى تنامي مجموعة فرعية من الأسواق السكنية. ونحرص في "شوبا" على تعزيز رضا عملائنا وتجاوز توقعاتهم من خلال وضع معايير جديدة في التصميم والهندسة المعمارية وتقديم أفضل وسائل الراحة، بما يجسد هوية هويتنا التجارية "فن التفاصيل". ويسعدنا أن نقدّم هذا المجمع الفريد الذي يرتقي بالتجربة المعيشية الفاخرة ويجمع بين الأناقة والراحة، ونتطلّع، من خلال هذا المشروع وموقعه الاستراتيجي المهم ووسائل الراحة الفريدة التي يقدّمها، إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية في دبي ومواصلة مسيرتنا الرامية إلى تقديم مشاريع رائدة ذات مستوى عالمي."

وسجلت دبي ارتفاعاً في مبيعات العقارات السكنية من المطورين، حيث تجاوزت 29,000 عقار بقيمة إجمالية وصلت إلى 67.75 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام 2023، محققةً نمواً بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات التي كشفت عنها دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وتكمن أهمية القطاع العقاري في دوره كرافدٍ حيوي لتعزيز التوسع الاقتصادي في إمارة دبي على مر السنوات، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة، ومن ضمنها إطلاق نظام التأشيرة الذهبية، وتشييد ناطحات سحاب وصروح عمرانية مميزة ومنازل فخمة ومشاريع بنية تحتية واسعة، بدعم من الحكومة، وسط تنامي إقبال المستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم.

ونجحت إمارة دبي في تعزيز مكانتها كوجهةٍ عالمية رائدة، بفضل الدعم الحكومي والبنية التحتية المتطورة التي تستوفي أعلى معايير السلامة والأمان. ويعزز إطلاق المشروع الجديد لـ "شوبا" التوجهات الاقتصادية والاستراتيجية لإمارة دبي، حيث يهدف إلى تقديم تجربة معيشية استثنائية وعصرية وفق أعلى معايير الراحة والرفاهية.

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