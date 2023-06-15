مركز دبي للسلع المتعددة يسجّل نمواً سنوياً بنسبة 24% في عدد الشركات الصينية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تسجيل زيادة سنوية بنسبة 24% في أعداد الشركات الصينية المُسجّلة التي تباشر أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من منطقته الحرة، ويأتي ذلك في أعقاب اختتام حملته الترويجية في الصين، والتي تخللتها زيارة مجموعة من مراكز الأعمال والتجارة في ثلاث مدن صينية وهي شنغهاي وغوانزو وتشونغتشينغ.

وتُعد هذه هي النسخة الفعلية الأولى من الحملة الترويجية التي تنطلق في الصين بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، حيث ألقى مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على بيئة الأعمال الواعدة في دبي كما استعرض دوره كمنصة مركزية ووجهة أعمال مفضلة للشركات الصينية الراغبة في توسيع نطاق حضورها في الإمارة وجميع أنحاء العالم.

وفي إطار الحملة الترويجية، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع مركز لينغانغ في منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي (LGSAC). وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان ضمن مجموعة من المجالات الرئيسية، بما فيها الابتكار والأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية، كما ستتيح لكليهما تقديم خدمات الأعمال للشركات سواء في دبي أو شنغهاي، بما يدعم تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات والمتطلبات وغيرها من الإجراءات اللازمة أمام الشركات التي تطمح إلى تأسيس أعمالها في كلتا المنطقتين.

شهدت الحملة الترويجية التي انطلقت في شنغهاي وغوانزو وتشونغتشينغ مشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة الذين أطلعوا أكثر من 600 شخص من قادة وروّاد الأعمال ضمن قطاعات مختلفة على مزايا سهولة ممارسة الأعمال في دبي انطلاقاً من المركز، أحد مناطق الأعمال الأكثر ترابطاً في العالم. وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد استضاف في وقت سابق من العام الجاري أكثر من 200 من قادة الأعمال الصينين في يوم الأعمال الصيني بدبي وذلك احتفاءً بالعلاقات التجارية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم: "يضم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم أكثر من 770 شركةً صينيةً مُسجّلةً في منطقته الحرة، والتي يزداد عددها مع مرور الوقت، مما يجعل الصين واحدة من أكثر الأسواق الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمركز. ونحن سعداء بعودتنا إلى الصين في هذه المرحلة المهمة التي تشهد نمواً وازدهاراً في العلاقات بين البلدين، خصوصاً بعدما نمت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 72 مليار دولار. كما أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز لينغانغ في منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي تُعد تأكيداً على التزامنا بمواصلة تسهيل ممارسة الأعمال لجذب عدد أكبر من التدفقات التجارية وتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة".

ومن جانبه، قال نائب مدير منطقة التجارة الحرة التجريبية تشاو ييهواي، في منطقة لينغانغ الخاصة في الصين (شنغهاي): "نحن نعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً تجارياً بارزاً، حيث تلعب دبي بدور محوري في دعم وتمكين حركة التجارة الدولية. وتأتي شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة في مرحلة استراتيجية شهدت اجتماع القيادة الإماراتية والصينية على هدف مشترك ممثّلاً في زيادة ونمو التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2030. ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الاتفاقية ستكون خطوة أخرى نحو تعزيز هذه العلاقات الثنائية بين البلدين، لأنها ستمنح الشركات فرصاً أكبر للوصول إلى أسواقهما".

يضع مركز دبي للسلع المتعددة ضمن أولوياته الرئيسية جذب الشركات الصينية إلى دبي من خلال تهيئة منظومة أعمال مخصصة تلبي احتياجات الشركات الصينية ومتطلباتها، من خلال مجموعة من المبادرات والتي شملت إنشاء مركز يينغتن الصيني للأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة وإطلاق نسخة من الموقع الإلكتروني للمركز بلغة المندرين الصينية، بجانب تدشين مركز خدمات صيني متخصص في برج الماس تتوفر فيه ميزة الدعم والتوجيه باللغة الصينية عبر جميع نقاط الاتصال الخاصة بالعملاء. وفي عام 2020، قام مركز دبي للسلع المتعددة بافتتاح مكتب تمثيلي في مدينة شنتشن لمساعدة الشركات الصينية الراغبة في تأسيس مقرات لها في دبي.