"تيكوم" تنجز اتفاقية إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية بشروط تمويلية أفضل

أعلنت مجموعة تيكوم، المُدرجة في سوق دبي المالي، اليوم إنجازها اتفاقية لإعادة تمويل تسهيلات غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 7.6 مليار درهم ، حيث ستحل محل اتفاقيات التسهيلات القائمة طويلة الأجل المسحوبة جزئياً وبالقيمة الإجمالية ذاتها.

وبحسب "تيكوم"، ستثمر هذه الاتفاقية عن نتائج إيجابية من شأنها تعزيز حجم التدفق النقدي من خلال تزويد المجموعة بالسيولة النقدية اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ خططها واستراتيجيتها الواضحة والمدروسة للنمو.

وقام كل من بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك دبي الإسلامي؛ بدور المنظّم الرئيسي المفوّض في ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية المشتركة.

ومن خلال الاتفاقية الجديدة نجحت المجموعة من الحصول على شروط تمويلية وتجارية أفضل، مما سيسهم في تحقيق وفورات فورية في نفقات الفائدة على مدى السنوات الخمس القادمة. كما تمكنت من زيادة مدة الاستحقاق بالإضافة إلى مرونة في السحب من مبلغ التسهيلات حتى تاريخ الاستحقاق.

ووفقاً للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من جزءين، الأول عبارة عن تسهيل لأجل بقيمة 4.4 مليار درهم، (وهو المبلغ المستخدم من إجمالي التسهيلات الحالية)، والثاني عبارة عن تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم، (والذي يعادل المبلغ المتاح وغير المستخدم من التسهيلات الحالية). حيث سيتم سداد التسهيلات دفعة واحدة عند نهاية فترة الاستحقاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم عبدالله بالهول، إن التسهيلات الجديدة ستتيح مرونة مالية أكبر، لخفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الرافعة المالية لمجموعة تيكوم، بما يسهم في دفع مسيرة المجموعة الحافلة بالإنجازات والنجاحات فضلاً عن تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، مشيراً إلى الاستفادة من المركز المالي القوي والأداء المتميز في قطاع الأعمال للوصول إلى السيولة الوفيرة في القطاع المصرفي الإماراتي.

من جانبه ، قال مايكل وندربالدنجر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة تيكوم، إن المجموعة تواصل مساعيها الدؤوبة نحو تحسين تكلفة رأس مال المجموعة وفقاً لنهج مدروس، مضيفاً ان صفقة التسهيلات تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على صافي أرباح المجموعة، وستساهم في خفض التكاليف المالية وتعزيز الوضع المالي.