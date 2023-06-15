رفع التجارة بين الإمارات والهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

التقى وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في نيودلهي، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، بيوش جويال.

وتطرق الوزيران خلال مؤتمر صحافي مشترك إلى نجاح أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، واتفقا على رفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين من مستوى 48 مليار دولار أميركي حالياً إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل اللجان واللجان الفرعية والمجلس الفني، وجرى بحث إطلاق لجنة فرعية حول التجارة في قطاع الخدمات. واتفق الجانبان على تبادل بيانات التجارة التفضيلية بشكل ربع سنوي.