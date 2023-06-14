بقيمة 750 مليون درهم.. قصر الرخام أغلى فيلا سكنية معروضة للبيع في دبي

قالت وكالة بلومبرغ بأن إحدى شركات الوساطة العقارية عرضت فيلا (قصر) على طراز فرساي، مقابل 750 مليون درهم (204 ملايين دولار)؛ ما يجعله أغلى مسكن في سوق المساكن بالإمارة التي تزخر بعروض العقارات الفاخرة.

ويقع القصر في منطقة تلال الإمارات، وتبلغ مساحته الداخلية 60 ألف قدم مربعة على الرغم من أنه يتكون من خمس غرف نوم فقط، وتبلغ مساحة غرفة النوم الأساسية 4000 قدم مربعة، وهي أكبر من معظم المنازل. ويحتوي الطابق الأرضي على غرف لتناول الطعام والترفيه.

ويأتي هذا وسط موجة من التسعير التي تقوم بها شركات عقارية لوحدات سكنية فردية من نوعها، حيث قام مطور عقاري بعرض شقة فارهة تمتد على ثلاث طوابق علوية بقيمة 750 مليون درهم، وهي نفس القيمة تقريباً المعروضة في قصر فرساي المعروض من قبل شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي.