عقارات دبي تواصل تسجيل مؤشرات قوية وصفقات قياسية

أكدت تقارير عقارية متخصصة استمرار الزخم داخل السوق العقارية في دبي، مع تسجيل مؤشرات قوية في بيع العقارات على الخريطة، أو تسجيل صفقات قياسية داخل السوق، في وقت شهدت فيه السوق العقارية في الإمارة أمس، نشاطاً ملحوظاً، تمثل في وضع حجر أساس لبرج «أبرهاوس» في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، والإعلان عن بدء طلبات الشراء في ناطحة سحاب فائقة الفخامة، من المخطَّط أن تكسر الرقم القياسي كأعلى مبنى سكني في العالم، وفقاً للبيان الصادر.

«كافنديش ماكسويل»

وأظهر تقرير حديث لمجموعة «كافنديش ماكسويل»، تحسناً ملحوظاً في أسعار العقارات على الخريطة في دبي في مايو الماضي، بنسبة 2.51%، في أعلى ارتفاع شهري مسجل منذ أبريل 2021.

وذكر التقرير أن أحجام المعاملات العقارية ارتفعت بنحو 80% في مايو على أساس سنوي، وأكثر من 46% على أساس شهري. بدورها، تصدرت الشقق الفخمة المبيعات على الخريطة، متجهة إلى المستوى الأعلى لتمثل 23.6% من حصة السوق. وتوقع التقرير استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في الاتجاه الصاعد.

تقرير «سي بي آر إي»

في سياق، متصل، توقع تقرير صادر عن شركة الخدمات والاستثمارات العقارية الأميركية «سي بي آر إي» مواصلة زخم النمو في عقارات دبي خلال عام 2023، مشيراً إلى تسجيل 10 آلاف و934 صفقة في سوق العقارات السكنية بدبي في مايو 2023، بنمو نسبته 76.6% مقارنة بالعام السابق.

وفقاً للتقرير، فقد بلغ الحجم الإجمالي للصفقات 47 ألفاً و850 صفقة، وذلك منذ بداية العام حتى مايو 2023، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال هذه الفترة على الإطلاق.

بدوره، ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 15.9% من بداية العام حتى مايو 2023، بارتفاع متوسط أسعار الشقق بنسبة 15.9%، ومتوسط أسعار الفلل بنسبة 16%.

أما متوسط الإيجارات في دبي فقد ارتفع بنسبة 24.2% خلال الفترة حتى مايو 2023. وارتفع متوسط إيجارات الشقق 24.1% ومتوسط إيجارات الفلل 24.8%.

«بروبرتي فايندر»

كما كشف تقرير شركة «بروبرتي فايندر»، عن زيادة في حجم المبيعات العقارية في دبي بنسبة 45% على أساس شهري في مايو 2023.

ورصد التقرير نمواً في قيمة المبيعات من 26.5 مليار درهم في أبريل إلى 34 مليار درهم في مايو 2023 بارتفاع نسبته 28%، فضلاً عن ارتفاع نسبته 87% على أساس سنوي.

كما ارتفع عدد المعاملات العقارية على الخريطة بنسبة 110% على أساس سنوي، ليسجل أكثر من 5700 معاملة، مقارنة بـ2716 معاملة في مايو 2022.

مشروع «أبر هاوس»

إلى ذلك، احتفلت «شركة إلينغتون العقارية»، ومركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، بوضع حجر الأساس لمشروع «أبر هاوس» السكني الجديد في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، بقيمة إنشائية تبلغ 715 مليون درهم.

وسيضم المشروع 754 وحدةً سكنية تتنوع بين استوديوهات، وشقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، تتمتع بإطلالات على «جزر جميرا»، وأفق «دبي مارينا»، ومن المقرر اكتماله بحلول بداية عام 2026.

«جاكوب آند كو رزيدنسز»

وفي سياق السوق العقارية، أعلنت شركة بن غاطي العقارية، و«جاكوب آند كو»، علامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية، بدء قبول الطلبات من المتعاملين الراغبين في الاستحواذ على الوحدات السكنية في «برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز»، الذي يُعتبَر ناطحة سحاب فائقة الفخامة في دبي، ومن المخطَّط أن تكسر الرقم القياسي كأعلى مبنى سكني في العالم.

وتم استلهام «برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز» من المجوهرات والساعات الفاخرة التي تشتهر بها «جاكوب آند كو».