«الأنصاري للصرافة»: 15 فرعاً جديداً خلال 2023

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، أن «شركة الأنصاري للصرافة»، التابعة للمجموعة، تعتزم افتتاح 15 فرعاً جديداً على امتداد الدولة قبل نهاية العام 2023، بعد نجاحها بتأمين الموافقات التنظيمية المطلوبة. وبحسب بيان المجموعة، فقد تمكنت «الأنصاري للصرافة» منذ مَطلع العام الجاري، من افتتاح خمسة فروع جديدة، والحصول على الموافقات التنظيمية لتأسيس 10 فروع إضافية من المتوقع أن تدخل نطاق التشغيل قبل نهاية النصف الثاني من العام.

وأوضحت أن الفروع الـ15 الجديدة تغطي كلاً من أبوظبي، ودبي، والشارقة، ومدناً في الإمارات الشمالية، لتعزز حضور الشركة على امتداد الدولة، وترفع عدد فروعها إلى 246 فرعاً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري: «يأتي افتتاح الفروع الـ15 الجديدة خلال العام الجاري، تماشياً مع استراتيجيتنا لترسيخ حضورنا، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، لا سيما الزخم الكبير للقطاع السياحي وتوسع سوق العمل».