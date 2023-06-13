الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على تسريع نمو الأعمال الناشئة

عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً مع وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، لي يونغ، لبحث تعزيز التعاون المشترك في تنمية ريادة الأعمال ودعم آفاق النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.

واتفق الجانبان ضمن فعاليات «يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023» الذي تستضيفه دبي، على تطوير خطط عمل جديدة تتضمن توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع وتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وقال بن طوق، إن الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، موضحاً أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، بلغت 3.4 مليارات درهم خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 محققة نمواً بنسبة 9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، فيما وصلت إلى 19.5 مليار درهم العام الماضي بنمو نسبته 14% مقارنة بعام 2021.

وأكد أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخماً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية.