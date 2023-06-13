«طيران الإمارات» و«الكينية» تُبرمان اتفاقية «إنترلاين»

أعلنت شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية الكينية عن إبرام اتفاقية «إنترلاين»، تتيح لمسافري الناقلتين الوصول إلى وجهات جديدة على شبكتي رحلاتهما باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

وتتيح الاتفاقية للمسافرين خيارات سفر أوسع، وسهولة تسجيل أمتعتهم لتصل إلى وجهاتهم النهائية، حيث بات بإمكان متعاملي «طيران الإمارات» الآن السفر إلى 28 وجهة على شبكة الخطوط الجوية الكينية عبر نيروبي.

وإضافة إلى ذلك، وكجزء من ترتيب ثنائي بين الناقلتين، فإنه يمكن لركاب «طيران الإمارات» المسافرين عبر دبي حجز تذكرة سفر واحدة من مومباسا وإليها. وبالمثل سيتمكن الآن ركاب الخطوط الجوية الكينية المسافرين من نيروبي ومومباسا من السفر عبر شبكة «طيران الإمارات» والاتصال بسلاسة عبر دبي إلى 23 وجهة في غرب وجنوب آسيا والشرق الأوسط وبلدان الشرق الأقصى ووجهات حوض المحيط الهندي الآسيوية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا توقيع أول شراكة مع الناقلة الوطنية الكينية، حيث تعد كينيا بوابة استراتيجية في شبكتنا الإفريقية. وتسهل اتفاقية (إنترلاين) الجديدة وصول متعاملي (طيران الإمارات) إلى وجهات سفرهم، وتزويدهم بخيارات أوسع للسفر عبر القارة، ونحن نتطلع قدماً إلى توثيق علاقتنا مع الخطوط الجوية الكينية، وتقديم مزيد من التسهيلات لمسافرينا».

إلى ذلك، نالت «مجموعة الإمارات» خمس جوائز كبرى في حفل توزيع جوائز «الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث»، وهي منظمة بريطانية تركز على تعزيز وتسهيل الصحة والسلامة المهنية.

وأفادت المجموعة بأنه تم في الحفل تكريم خدمات النقل في «مجموعة الإمارات» بالجائزة الذهبية لأداء الصحة والسلامة، والجائزة الذهبية للسلامة الترفيهية، وجائزة العام لأفضل مؤثر في السلامة لأحد أعضاء فريق الإمارات، وجائزة إشادة عالية في مبادرة الصحة والسلامة، وجائزة الكأس لأفضل سلامة لأسطول النقل في الشرق الأوسط.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها الناقلة الوحيدة على مستوى العالم التي فازت بالجائزة الذهبية لأداء الصحة والسلامة في النقل، وقد نالت الجائزة أيضاً في السنوات الأربع الماضية.

وتشغل «طيران الإمارات» في الدولة أسطولاً يضم أكثر من 1000 مركبة لنقل الركاب وطاقم الطائرة والطيارين، إضافة إلى الموظفين الآخرين من مكان العمل وإليه، وبمتوسط 2.5 مليون رحلة برية سنوياً.