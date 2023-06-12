عائدات «دناتا للسفريات» من الحجوزات السياحية إلى دبي ترتفع 139% خلال 3 أشهر

قال نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات» في الشرق الأوسط والهند، أكبر مزود لخدمات السفر في دولة الإمارات، راشد العوضي، إن «دبي وجهة سياحية عالمية تتصدر قائمة المحطات المفضلة لمختلف شرائح الزوار حول العالم وعلى مدار العام».

وكشف أن «معدلات التدفق السياحي تشهد نمواً قوياً طوال أشهر السنة، بما في ذلك فصل الصيف»، مبيناً أن «عائدات (دناتا للسفريات) من الحجوزات السياحية إلى دبي خلال الفترة بين يونيو وأغسطس 2023 شهدت نمواً بنسبة 139%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، فيما نما عدد الحجوزات إلى الإمارة بنسبة 22%، وفقاً لأحدث البيانات».

وتوقع العوضي لـ«الإمارات اليوم» زيادة أكبر في نسبة الحجوزات صيفاً إلى دبي خلال الفترة القريبة المقبلة، مع توجه جزء كبير من الزوار إلى إجراء حجوزاتهم قبل فترة قصيرة من مواعيد السفر إلى الإمارة، مؤكداً أن «نمو العائدات يدل على ارتفاع معدلات إنفاق الزوار الدوليين إلى دبي».

توسع العروض

وأشار العوضي إلى توسع كبير في العروض السياحية التي تستهدف العائلات خلال فصل الصيف، فضلاً عن جاذبية المنتج السياحي وجودته في الإمارة التي تتيح خدمات متكاملة وفق أعلى المعايير على الإطلاق، موضحاً أن «معدلات السياحة صيفاً إلى الإمارة تزداد عاماً بعد عام، مع تنوع خيارات الترفيه، والمنتجات السياحية التي تلائم مختلف متطلبات الزوار والضيوف».

وأكد العوضي أن «دبي عززت من مكاسبها عالمياً، كأبرز الوجهات المفضلة لدى الزوار من مختلف الأسواق، في ظل عروض وتجارب استثنائية يستمتع بها السياح القادمون إليها، كوجهة تحتضن بنية تحتية متكاملة وعالية المستوى، فضلاً عن المعالم السياحية»، لافتاً إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من مكانتها العالمية البارزة، كوجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات الكبرى.

ونوه العوضي بتنوع المنتج السياحي في الإمارة، إذ توفر المدينة فنادق فاخرة، وأخرى ذات ميزانية محدودة، بما في ذلك فنادق شاطئية من الفئة المتوسطة، ما يتيح للزوار أماكن إقامة تناسب أي ميزانية، مستفيدين من الخدمات الاستثنائية المتاحة لهم، بدءاً من وصولهم إلى مطار دبي الدولي، إلى المنشأة الفندقية التي يقيمون فيها والمرافق التي يزورونها.

استراتيجية «دناتا»

وقال العوضي إن «استراتيجية (دناتا للسفريات) تستند على دعم ركائز السياحة من دولة الإمارات وإليها»، مؤكداً أن «الجهود التسويقية لـ(دناتا) من خلال مكاتبها داخل الدولة وخارجها، تستهدف تعزيز قطاع السياحة والسفر في الإمارات».

وتابع: «فضلاً عن السياحة الدولية القادمة إلى الإمارات، يواصل المسافرون المحليون استكشاف دولة الإمارات، من مدنها الجميلة إلى سواحلها ومناظرها الطبيعية الصحراوية»، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية مسهم بارز في نمو القطاع ككل.

تفضيلات المتعاملين

وذكر العوضي أن «الشركة شهدت نمواً بنسبة 30% في حجم المبيعات خارجياً، في وقت تصدرت فيه المالديف وبريطانيا وأميركا قائمة أبرز الوجهات لمتعاملي (دناتا للسفريات) خلال الصيف الجاري».

وأشار إلى ارتفاع نسبة حجوزات المواطنين الإماراتيين لقضاء عطلات في وجهات سياحية خارجية، فضلاً عن نسبة متزايدة من المواطنين الذين يفضلون اكتشاف وجهات جديدة، واختبار تجارب سياحية جديدة.

وشدد العوضي على أن «المتعامل هو الأساس ومحور التطوير في استراتيجية (دناتا للسفريات)، في وقت تقدم فيه الشركة خدمات متكاملة للمتعاملين على مدار 24 ساعة في اليوم، وعبر مختلف قنوات التواصل من أي بقعة في العالم»، لافتاً إلى قائمة كبيرة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك إنجاز إجراءات السفر في المنزل، وخدمة توصيل الحقائب إلى مختلف مراحل السفر.

ولفت إلى أن «متوسط إقامة الزوار في دبي شهد زيادة خلال السنوات الأخيرة». وقال: «المعدل كان يصل إلى يومين أو ثلاثة أيام، لكننا نتحدث حالياً عن نحو أربع ليال».

توسيع الأسواق

وأكد العوضي أن «(دناتا لإدارة السفر)، العلامة التجارية لـ(دناتا للسفريات)، تشهد نمواً كبيراً، نظراً للمشروعات الكبيرة وتوسعات الشركة، واتفاقية شريك السفر المفضل التي أعلن عنها أخيراً مع (شركة أميكس إكسبريس جلوبال بزنس ترافل) المتخصصة في حلول سفر الشركات».

وتابع: «يتمثل هدفنا في عام 2023 في توسيع الأسواق المصدّرة لمؤسسات السفر لدينا، مثل شركة المغامرات العربية، وشركة Yalago التي تعتبر واحدة من أسرع الشركات توسعاً في العالم، لقدرتها العالية على توفير أماكن الإقامة بأسعار مخفضة»، مؤكداً أن هذه التوسعة ستعزز محفظة منتجات «دناتا للسفريات»، لتتماشى مع استراتيجية دبي للسياحة التي تهدف إلى جذب 25 مليون سائح بحلول 2025.

وأضاف: «أما بالنسبة لشركة Yalago، فإن هدفنا هو توسيع محفظتها الفندقية، وبالتالي توسيع إمكانية الوصول إلى الفنادق لجمهور أكبر حول العالم، كما تعمل الشركة على توسيع حضورها العالمي من خلال فرق العمل في السوق».

• «دناتا للسفريات» تتوقع زيادة أكبر في نسبة الحجوزات صيفاً إلى الإمارة خلال الفترة القريبة المقبلة.

«دناتا للسفريات الحكومية».. تسهيلات خاصة

قال مدير إدارة الشؤون الحكومية والعالمية في «دناتا للسفريات»، محمد إبراهيم العوضي، إن «(دناتا للسفريات الحكومية) تعمل وبشكل دائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي في دبي والإمارات عموماً، في إطار سعي حثيث ومستمر إزاء تطوير الإجراءات، وتحسين مسارات العمل مع الحسابات الحكومية».

وذكر أن «(دناتا للسفريات الحكومية) توفر العديد من التسهيلات الخاصة لمتعامليها، مستفيدة من خبراتها الواسعة في إدارة الحجوزات»، مؤكداً تواصل العمل عن قرب مع مختلف شركائها، لتوفير أفضل العروض والمنتجات على الدوام.

وتابع: «تواصل (دناتا للسفريات) صقل مهاراتها، وتوسيع شبكتها، وعززت مكانتها كأكبر شركة إدارة سفر في دولة الإمارات، ورسّخت موقعها كواحدة من أكبر وأنجح الشركات في الشرق الأوسط».

وأضاف: «تتيح خبراتنا الشاملة ونظام الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ضمان تجربة عالية الجودة لجميع متعاملينا خلال رحلاتهم».

60 عاماً من الخبرة ومكاتب في 16 دولة

قال نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات» في الشرق الأوسط والهند، راشد العوضي، إنه «مع أكثر من ستة عقود من الخبرة في مجال السفر، والشراكات العالمية الراسخة، ومكاتب منتشرة في 16 دولة حول العالم، بما في ذلك السوق الإماراتية، فإن المجموعة تتعاون مع الفنادق وشركات الطيران ومقدمي الخدمات السياحية ومختلف شركاء السفر، لتوفير محتوى سفر لا يُضاهى للمتعاملين، أو عبر مشغلين آخرين في جميع أنحاء العالم».

وأضاف أن «(دناتا للسفريات)، ومن خلال شركائها وموقعها البارز، توفر أسعار حجوزات لا تُضاهى للإقامة في أفضل فنادق المدينة، مع مزايا إضافية في معظم الأحيان، مثل إقامات الأطفال المجانية، وإغناء العروض بمختلف الأنشطة السياحية والخدمات المضافة».

وكشف العوضي أن «قائمة خدمات الشركة لا تشمل فقط حجوزات التذاكر والفنادق، بل تمتد لتشمل خدمات التأشيرات، وتأجير المركبات، وحجوزات المطاعم والأماكن الفاخرة، والرحلات البحرية، وخدمة (مرحبا) في المطارات، فضلاً عن خدمات شحن للمسافرين، وتوفير خدمات حجز للطائرات الخاصة ورجال الأعمال»، لافتاً إلى أن دبي تشهد نمواً في مختلف شرائح الزوار، بما في ذلك السياح الأثرياء الذين يفضلون قضاء عطلات فاخرة.