أسطول «الإمارات لتدريب الطيارين» يرتفع إلى 30 طائرة

تسلمت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، ثالث طائرة من طراز «دايموند DA42-VI» الخفيفة ذات المحركين، ليرتفع إجمالي طائرات أسطول التدريب في الأكاديمية إلى 30 طائرة. وتتيح الطائرات من طراز «دايموند» للأكاديمية توفير التدريب على الطائرات الخفيفة ذات المحركين، والتي تعد بمثابة جسر بين عمليات التدريب على الطائرات ذات المحرك الواحد، والطائرات النفاثة الخفيفة.

وذكرت الأكاديمية في بيان، أمس، أنه مع تضمن أسطول الأكاديمية 27 طائرة أخرى من طرازي «Cirrus» و«Phenom»، فإنها باتت تتيح للطلاب التدرّب على ثلاثة أنواع من الطائرات قبل تخرجهم في الأكاديمية.

يشار إلى أن طائرات «DA42-VI» ذات المقاعد الأربعة، تعد أحدث نسخة من الطائرات بمحركين ذوات المكبس.