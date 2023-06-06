«دناتا» تعلن عن مزيد من المبادرات الخضراء

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، مواصلة جهودها للوفاء بتعهدها بالحد من انبعاثات الكربون، وتقليل كميات النفايات التي تلقى في مكبات النفايات بنسبة 20% بحلول عام 2024، وذلك في إطار استراتيجيتها للعمليات الخضراء لمدة عامين. وكشفت أن أحدث مبادراتها تشمل الاستثمار الكبير المستمر في البنية التحتية، وحلول دعم الأرض الخضراء وتحسين العمليات.

ولفتت «دناتا» إلى أنها أعلنت في يونيو 2022، أنها ستستثمر 100 مليون دولار في العمليات الخضراء في غضون عامين لتعزيز كفاءتها البيئية على مستوى العالم.

وفي إطار جهودها لتحسين كفاءة الموارد العالمية، تواصل «دناتا» الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح عبر مختلف مرافقها.

وكشفت «دناتا» أنها ركبت ألواحاً شمسية في منشآت عملياتها في سنغافورة، وفي منشأتها «سناب فريش» في أستراليا. كما بدأت المرحلة الأولى من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في باكستان.

ولفتت إلى أن الطاقة الكهربائية التي تشتريها في المملكة المتحدة وأيرلندا تأتي من مصادر طاقة متجددة من الشبكات المحلية. وستتضمن منشأة «دناتا» الجديدة للشحن في العراق والتي ستبدأ عملياتها في عام 2024، ميزات استدامة بيئية، بما في ذلك نظام تجميع مياه الأمطار من الأسطح. كما سيجري تجميع مياه الأمطار ومعالجتها وحفظها في خزانات تحت الأرض، وتغذية أنظمة الري داخل المنشأة وكذلك لاستخدامات الشرب، وتحقيق وفر بنسبة 50% في تكاليف المياه بحلول 2025. كما تم استخدام النظام ذاته والتكنولوجيا في الفلبين، ولكن لجمع وإعادة تدوير مياه الأمطار لأغراض الشرب والغسيل.

وذكرت «دناتا» أنها ركبت محطة التناضح العكسي لإعادة استخدام المياه المتكثّفة من أنظمة التبريد في مستودعات الشحن بدبي. وقد أدى ذلك إلى إعادة استخدام 5000 لتر من المياه يومياً للغسيل والتنظيف.

كما اعتمدت «دناتا» نظام مياه الشرب غير المعبأة في قوارير في المقر الرئيس للمجموعة ومركز دناتا للسفريات ومرافق ألفا للتموين، ما يقلل استهلاك البلاستيك ويوفر استخدام أكثر من 95 ألف لتر من المياه المعبأة سنوياً. وأكدت «دناتا» مواصلة الاستثمار في تحويل أسطول المناولة الأرضية للعمل بالكهرباء، واستخدام الوقود الحيوي حيثما كان ذلك ممكناً، لتقليل الانبعاثات، إذ يعمل أكثر من 15% من أسطول معداتها الأرضية عالمياً بالطاقة الكهربائية.