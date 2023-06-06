للمرة الأولى.. دبي تستضيف الاجتماع السنوي الـ80 لـ«إياتا» في 2024

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن «طيران الإمارات» ستستضيف الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي، في الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو 2024. وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش: «نتطلع إلى لقاء ممثلي صناعة الطيران في دبي، لحضور الدورة الـ80 للجمعية العمومية للاتحاد في عام 2024».

وأضاف: «دبي مدينة ديناميكية ومحور طيران رئيس يربط العالم، وقد أدى النهج الإيجابي لدولة الإمارات في مجال الطيران إلى بناء شركة طيران قوية ذات مطار محوري قوي». من جانبه، قال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «نتطلع إلى الترحيب بجميع زملائنا في صناعة الطيران في دبي في عام 2024».

وبحسب بيان صادر عن «إياتا»، فقد تم اتخاذ قرار استضافة الدورة الـ80 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي في دبي، من قبل الجمعية العامة الـ79 التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية أخيراً.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة الإمارات ودبي، هذا التجمع العالمي لكبار قادة الطيران.