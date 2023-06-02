التسجيل في ضريبة الشركات دون غرامات حتى موعد تقديم الإقرار الأول

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن على جميع الأعمال التسجيل في ضريبة الشركات حتى ولو لم تكن غير مؤهلة، مشيرة إلى أن على الشركات المؤهلة للضريبة أن تبادر بالتسجيل قبل وقت كافٍ من موعد تقديم إقرارها الضريبي الأول تجنباً للغرامات.

وأفادت الهيئة في تصريحات صحافية، بأنها تهدف في الأساس إلى حث الأعمال على الالتزام الضريبي والاستفادة من الوقت المتاح قبل موعد تقديم الإقرار ضماناً لسلاسة التسجيل وسهولة الحصول على رقم ضريبي خاص بضريبة الشركات.

وبيّنت الهيئة، أن الأولوية في التسجيل حالياً للأعمال التي تبدأ سنتها المالية من الأول من يونيو أو من بعده كونها الشريحة الأولى التي ستكون ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي الأول بعد مرور فترة 12 شهراً، لكنها أوضحت أن هذا لا يمنع من أن تقوم الأعمال بالتسجيل سواء كانت ضمن هذه الشريحة أم لا.

وأضافت أن هناك الكثير من ورش العمل المباشرة والإيضاحات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل ضماناً للتيسير على أصحاب الأعمال. ولفتت إلى أن الانتظار بالتسجيل لما قبل تقديم الإقرار الضريبي بوقت ضيق من شأنه أن يستوجب فرض غرامات في حال لم يتمكن المؤهل للضريبة من إنجاز التسجيل في الوقت المحدد لأي سبب كان، لذا يفضل أن تبادر الأعمال بالتسجيل قبل ذلك وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة.

يُشار إلى أنه اعتباراً من أول أمس (الخميس)، الموافق الأول من يونيو، بدأ تطبيق ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال في الإمارات تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.