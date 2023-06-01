"أدنوك" توفر 5000 وظيفة إضافية للمواطنين في القطاع الخاص بحلول 2027

وقعت شركة "أدنوك"، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامجه "نافس" تهدف لخلق 5000 فرصة عمل إضافية للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027.

وستوفر الاتفاقية التي كشف عنها خلال منتدى "اصنع في الإمارات" الذي اختتم فعاليات في أبوظبي اليوم، وظائف متخصصة للمواهب الإماراتية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك" وتؤهلهم لبناء مسار مهني ناجح، حيث ستتعاون "أدنوك" بموجب الاتفاقية مع "نافس" لرفع قدرات وإمكانات المواهب الإماراتية ومواءمتها مع متطلبات شركات القطاع الخاص العاملة مع "أدنوك" وذلك من خلال تنظيم عدد من البرامج.

ويستند التعاون بين "أدنوك" و"نافس" إلى الإنجازات التي حققها برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في إيجاد 5000 وظيفة للمواطنين، ونتيجة للتعاون بين "أدنوك" و"نافس" حقق البرنامج زيادة كبيرة في العام الماضي.