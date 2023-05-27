عقاريون: دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً للأبراج السكنية الشاهقة

أفاد عقاريون بأن دبي عززت موقعها كمركز عالمي للأبراج السكنية الشاهقة، مستشهدين على ذلك بإطلاق العديد من المشاريع الجديدة التي تبلغ استثماراتها مليارات الدراهم.

وأشاروا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن إنشاء المزيد من ناطحات السحاب التي تزين أفق دبي في تزايد مستمر منذ بداية العام الجاري، لتتمكن الإمارة من تسجيل أعلى معدلات النمو في بناء الأبراج في العالم خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركات عقارية عاملة في دبي عن إطلاق العديد من المشاريع الجديدة، استحوذت الأبراج والمباني فائقة الارتفاع (الشاهقة)، والتي تصل في أقصى ارتفاع إلى 100 طابق، على الحصة الأكبر من هذه المشاريع، لتدخل الإمارة من جديد في سباق تحطيم الأرقام القياسية كأعلى مبنى سكني في العالم، ومن أبرزها «برج الحبتور» و«بوغاتي ريزيدنسز» و«سيرينيا ليفينج» و«برج ماركاسا».

وطبقاً لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، تحتضن دبي خمسة أبراج حالياً يزيد ارتفاعها على 300 متر، ضمن قائمة تضم أكثر 100 مبنى قيد الإنشاء حول العالم.

وتضم دبي خمسة أبراج مدرجة ضمن قائمة أعلى 100 مبنى في العالم، قيد الإنشاء هي: «برج سيل» الذي يبلغ ارتفاعه 365.5 متراً، و«برج إل بريمو» الذي يبلغ ارتفاعه 356 متراً، و«برج أب تاون» الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً، و«برج رجاليا» الذي يبلغ ارتفاعه 331 متراً، وأخيراً «برج زعبيل 1» الذي يبلغ ارتفاعه 330 متراً.

ولاتزال دبي موقعاً مناسباً لإنشاء المزيد من ناطحات السحاب، ومع ما يميزها من هياكل ديناميكية، فمن المتوقع أن تغير هذه الناطحات والمباني الشاهقة الجديدة شكل أفق الإمارة.

وتفصيلاً، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «دبي تربعت على عرش صدارة دول العالم الحاضنة للأبراج الشاهقة في السنوات الماضية، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في قائمة المدن الشهيرة بالأبراج التي يزيد ارتفاعها على 200 متر و300 متر على التوالي».

وتوقع الزرعوني، أن «تواصل دبي تبوؤ مكانة عالمية كوجهة أكثر جاذبية للسياح والزوار بفضل ناطحات السحاب المزمع إنشاؤها خلال السنوات المقبلة، حيث يسرع المطورون من جهودهم لإكمال مشاريعهم لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «دبي نجحت في تعزيز مكانتها وجهة عالمية جذابة للمستثمرين العقاريين بفضل مقوماتها المتعددة، والتي من بينها ناطحات السحاب القائمة التي تشكل أيقونات معمارية وحضارية».

وأضاف قشوع، أن «إطلاق المزيد من ناطحات السحاب في دبي يتزامن مع تحطيم القطاع العقاري أرقاماً قياسية من حيث المبيعات، لتواصل عقارات الإمارة جاذبيتها الاستثمارية، مع توافر الأمن والأمان والعوائد الجيدة»، متوقعاً استمرار هذا الأداء الاستثنائي لسوق العقارات خلال العام الجاري.

«برج الحبتور»

ومن بين الأبراج السكنية الشاهقة يأتي مشروع برج الحبتور في «الحبتور سيتي» في قلب دبي، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.7 مليارات درهم، على أن يستكمل المشروع خلال 36 شهراً. ومن المخطط أن يصبح «برج الحبتور» واحداً من أكبر المباني السكنية في العالم، إذ يضم 1701 شقة على مساحة 3517313 قدماً مربعة، وموزعة على 81 طابقاً فوق الأرض.

«بوغاتي ريزيدنسز»

كما جاء مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» السكني الفاخر الذي تطوره شركة «بن غاطي للتطوير» في منطقة الخليج التجاري، وهو أول مشروع عقاري في العالم يحمل علامة بوغاتي للسيارات الفارهة بالتعاون بين صانع السيارات العالمي باستثمارات قدرها 3.67 مليارات درهم، ويتكون المبنى من 45 طابقاً تشمل 182 شقة سكنية فاخرة منها 11 شقة بنتهاوس، تتيح لقاطنيها اصطحاب سياراتهم إلى شققهم عبر مصاعد خاصة.

«سيرينيا ليفينج»

كما أعلنت شركة بالما للتطوير العقاري تعيين «خانصاحب» مقاولاً رئيساً لمشروعها «سيرينيا ليفينج»، حيث تبلغ قيمة المشروع ثلاثة مليارات درهم، ويقع في الهلال الغربي لنخلة جميرا، ومن المتوقع إنجازه في الربع الأخير من 2025.

«برج ماركاسا»

وأعلنت «ديار للتطوير» عن إطلاق أول مشروعاتها الخاصة على واجهة بحرية «ماركاسا»، بقيمة 1.1 مليار درهم وبارتفاع 52 طابقاً، والذي يرسي معايير جديدة للحياة العصرية في المنطقة، ويرتقي بمفهوم الفخامة التقليدية إلى آفاق جديدة.