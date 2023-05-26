42.5 % زيادة في مبيعات عقارات دبي على المخطط خلال أبريل

كشفت شركة «زازين بروبرتيز» العاملة في مجال التطوير العقاري المستدام بالإمارات عن تسجيل زيادة ملحوظة في صفقات البيع ضمن قطاع العقارات على المخطط خلال أبريل الماضي، بنسبة 42.5% على أساس سنوي.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن المستثمرين يفضلون شراء العقارات على المخطط بدلاً من المشروعات العقارية الجاهزة، للاستفادة من عوائد الاستثمار في مثل تلك العقارات، التي من الممكن أن تصل إلى 10% بناءً على الموقع وجودة البناء والمرافق الموجودة.

وأكدت الشركة أن دبي تشهد بفضل الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات مقارنة بغيرها من دول العالم، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من مزايا الاستثمار الآمن في مختلف القطاعات، خصوصاً العقارات.

وقالت إن قطاع العقارات شهد توجهاً متزايداً لدى شركات التطوير لبناء الشقق التي تلبي جميع المعايير العصرية، لافتة إلى تصدر المشروعات الخضراء.

وتوقعت الشركة أن يحافظ هذا التوجه على استقراره في المستقبل القريب، في ظل إطلاق مبادرات مثل «خطة دبي الحضرية 2040»، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تتطلب تغييراً فورياً لتحقيق الازدهار في المستقبل.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في «زازين بروبرتيز»، مادهاف دهار، إن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل ازدهاره في السنوات الأخيرة، بفضل ما يتمتع به الدولة من إمكانات متجددة، مشيراً إلى أن تحليلات القطاع أظهرت استمرار هذا الزخم، على الأقل في الوقت الحالي.