"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة إلى مدينة سمارا في روسيا

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلات جديدة إلى مدينة سمارا، الوجهة الخامسة التي تسيير إليها الناقلة رحلاتها في روسيا انطلاقاً من الشارقة.

وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار كوروموخ الدولي في روسيا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2023.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" عادل العلي: "يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة تربط الشارقة بمدينة سمارا، لتعزز حضورنا في السوق الروسية. وتؤكد إضافة مدينة سمارا إلى قائمة وجهات "العربية للطيران" على التزامنا بمواصلة تزويد عملائنا بخيارات سفر منخفضة التكلفة بالاضافة الى دعم التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين".

وتعتبر مدينة سمارا، الوجهة الخامسة التى تسيير إليها "العربية للطيران" في روسيا بعد كل من أوفا وكازان وييكاتيرينبرج وموسكو. وتواصل الناقلة تزويد المسافرين بمزيد من الفرص لاستكشاف وجهات جديدة عبر شبكة وجهاتها العالمية.

تشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطول يضم 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للمسافرين من خلال توفير مساحة اكبر بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية اخرى.

وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة "سكاي تايم"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين ايضاً الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة "سكاي كافيه".

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وسمارا عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.