«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق في عطلة نهاية الأسبوع

دعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، عشاق التسوق إلى خوض تجربة مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها «دبي للمهرجانات والتجزئة» من 26 إلى 28 من مايو الجاري.

وأفادت المؤسسة بأن مراكز التسوق والمتاجر المشاركة ستقدّم تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في المدينة.

وأوضحت أن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ستشمل منتجات الموضة والأزياء والجمال، والأثاث والإلكترونيات، وغيرها من المنتجات التي تقدّمها كبريات العلامات التجارية .

وفضلاً عن الحصول على تخفيضات كبرى، هناك فرصة لربح جوائز مميزة، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» (SHARE) من «مجموعة ماجد الفطيم» المشاركة للفوز بمليون نقطة «شير»، من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة أو عمليات شراء متعددة.

كما يمكن الفوز بنقاط إضافية عبر برنامج «Tickit» من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر، للدخول في السحب على الجائزة الكبرى، إذ يحصل فائز واحد على 50 ألف نقطة «تيكيت» بقيمة 50 ألف درهم.