مكتوم بن محمد: الشركات العائلية شريك في ريادة دبي.. ودعمها أحد أهم أولوياتنا

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، توقيع مذكرة تفاهم بين «مركز دبي للشركات العائلية» في غُرف دبي، ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز جهود دعم الشركات العائلية، وتحفيزها للانطلاق نحو العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون مركز دبي للشركات العائلية، ومركز الثروات العائلية، في مجالات التدريب والتعليم، والفعاليات والعروض الترويجية المشتركة.

أولوية

وقال سموه في تغريدة على موقع التدوين «تويتر»: «شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للشركات العائلية في غرف دبي ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات، وتحقيق أفضل النتائج للشركات العائلية. سيبقى دعم الشركات العائلية أحد أهم أولوياتنا، لأنها شريك في ريادة دبي الاقتصادية ومستقبلها. دبي مدينة تنشأ فيها الأعمال بيسر، وتنمو بتسارع، وتُستدام للأجيال المقبلة».

آليات تعاون

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون «مركز الثروات العائلية» و«مركز دبي للشركات العائلية» لإيجاد آليات تعاون مشتركة مع السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالشركات العائلية، بهدف إصدار توصيات استراتيجية لصناع القرار لتحفيز الشركات العائلية على تطبيق معايير حوكمة الشركات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات وتصنيفات الشركات العائلية، والتي توصل إليها مركز الثروات العائلية، وتتفاوت من (AA) إلى (AAA*)، طبقاً لما يتم اعتماده في الشركة العائلية المعنية، ما يُسهم في تحفيز الشركات العائلية للانطلاق نحو العالمية من خلال تطبيق معايير عالمية المستوى، بما فيها تبنّي معايير الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، ومعايير الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، وغيرها من المعايير ذات الأثر الإيجابي على المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

اعتماد الأنظمة القانونية

وتشمل مجالات التعاون العمل على توفير خاصية الدخول إلى نادي المكاتب العائلية، لتعزيز فرص التواصل التجاري العالمي، والتوصية بالأنظمة والهياكل المعمول بها لدى مركز دبي المالي العالمي، لتخطيط التعاقب بين الأجيال والمكاتب، إضافة إلى الاعتراف بنظام الاعتماد، وإصدار الشهادات للمستشارين المهنيين المتخصصين بالشركات العائلية.

وفي سياق التعاون مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، فقد اعتمدت غُرف دبي الأنظمة القانونية والهياكل المعمول بها لدى «دبي المالي العالمي» لتنظيم وإدارة وحوكمة الشركات العائلية، لتخطيط الإدارة، والتعاقب بين الأجيال، بما فيها المكاتب العائلية، إضافة إلى الاعتراف بنظام الاعتماد، وإصدار شهادات المستشارين المهنيين.

منظومة متكاملة

ويندرج مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غُرف دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم دشن أخيراً أعمال المركز، ليكون الجهة المعنيّة بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية.

مركز الثروات العائلية

ينسجم مركز الثروات العائلية مع مساعي دولة الإمارات لتعزيز إسهام الشركات العائلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً جوهرياً في دعم الشركات العائلية لتحقيق النمو عبر الأجيال.

ويوفر المركز منصة متكاملة وشاملة للشركات العائلية، تمكّنها من الحفاظ على إرثها، وتضمن استمراريتها عبر الأجيال.

ويمنح للشركات العائلية اعتمادات متعلقة بمستويات الالتزام بتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأفضل الممارسات الأخرى.

كما يُتيح للشركات العائلية الوصول إلى شبكة موثوقة من المستشارين المعتمدين والخبراء في مسائل الشركات العائلية، مثل مستشاري تخطيط التعاقب، والاستشارات القانونية والضريبية الدولية، والمشورة بشأن حوكمة الشركات، وفض المنازعات.