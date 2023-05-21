دبي تستقطب المليارديرات والمشاهير ونجوم المجتمع من أنحاء العالم

تستقبل دبي يومياً عدداً كبيراً من نجوم الرياضة، ومليارديرات قطاع التقنية، والمؤثرين والمشاهير من كل مكان في العالم، على متن أكثر من 30 رحلة طيران. وينتشر هؤلاء النجوم والمشاهير في المطاعم والمقاهي الشهيرة بالإمارة، في تضاعفت فيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة هذه الزيارات لما يصل إلى ثلاث مرات.

ومع وصول هذه الشخصيات من نجوم ومشاهير إلى المدينة، ارتفعت أسعار العقارات، وبدأ «دليل ميشلان» في تصنيف المطاعم داخل دبي، في ما شهدت المدينة الحفل الشهير للمطربة العالمية بيونسيه خلال الافتتاح الفخم لـ«أتلانتس ذا رويال»، وهو فندق يحمل صفة منتجع لكنه يعتبر«الأكثر فخامة» في العالم، إذ تصل أسعاره إلى 37 ألف دولار لليلة الواحدة.

ارتفعت الإيجارات في دبي أكثر من 25% خلال العام الماضي، وبلغ حجم الصفقات العقارية أعلى مستوياته على الإطلاق، وفقاً لمجموعة «جي بي آر إي»، وهي شركة أميركية للخدمات العقارية والاستثمارية التجارية. كما شهدت الفلل وناطحات السحاب المطلة على الشاطئ إقبالاً منقطع النظير وتدفقاً للاستثمارات الأجنبية.

وساعد عدم فرض ضرائب على الدخل في دبي، على استقطاب متخصصي التقنية وموظفي صناديق التحوط من سان فرانسيسكو ولندن ونيويورك. وأنشأت شركة «ملينيوم ماغنيت»، ومقرها نيويورك، مكتباً لها في دبي في عام 2020، وحذت حذوها شركات أخرى، من بينها شركة الأسهم الخاصة «سي في سي كابيتال بارتنرز»، وشركة «اكسودس بوينت كابيتال مانجمينت»، وهي أكبر شركة ناشئة لصناديق التحوط، إذ بلغ رأسمالها الأولي ثمانية مليارات دولار. كما يقوم تجار السلع الذين يتقاضون رواتب عالية والذين يتخذون من العاصمة البريطانية مقرا لهم، بزيارات منتظمة إلى دبي.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «جيتيكس»، وهي شركة طيران خاصة عالمية مقرها في دبي، عادل مارديني: «انتقل التقنيون والمشاهير جميعهم إلى هذه المدينة كما انتقلت الموضة أيضاً إلى هنا».

وقد حققت دولة الإمارات أكبر قفزة لها العام الماضي على مستوى العالم من حيث عدد أصحاب الثروات العالية، إذ قفز عدد من لديهم أكثر من مليون دولار من 4000 إلى أكثر من 92 ألفاً و600 شخص، وفقاً لشركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية التي تعمل في مجال الاستثمارات لتأمين الجنسية.