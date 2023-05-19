«طيران الإمارات» تقدم إنترنت مجانياً لجميع ركاب «سكاي واردز»

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنه أصبح بإمكان ركابها في جميع الدرجات الاستمتاع باتصال مجاني بمجرد انضمامهم إلى عضوية «سكاي واردز طيران الإمارات»، وذلك بفضل التحسينات التي أدخلتها الناقلة على النظام، ما نتج عنه ربط 30 ألف راكب إضافي في الدرجة السياحية على متن الطائرة بشبكة الإنترنت اللاسلكي «Wi-Fi» مجاناً كل أسبوع.

وتُعدّ «طيران الإمارات» رائدةً في تطوير شبكة «Wi-Fi» على متن الطائرة، حيث استثمرت حتى الآن أكثر من 300 مليون دولار في خدمات الاتصال في الأجواء.

وأكدت الناقلة في بيان، أنه سواء كان أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» من الفئات الزرقاء أو الفضية أو الذهبية أو البلاتينية، الذين يسافرون في أي درجة (السياحية أو السياحية الممتازة أو درجتي الأولى والأعمال)، فإن بإمكانهم الاستمتاع بمراسلة مجانية عبر التطبيق.

وأوضحت أن ركاب الدرجة الأولى يحصلون على إنترنت مجاني غير محدود إذا كانوا أعضاء في «سكاي واردز»، ما يمكنهم من التسوق أو العمل عبر الإنترنت أثناء الرحلة، وكذلك أعضاء «سكاي واردز» الفضية والذهبية والبلاتينية الذين يسافرون في درجة الأعمال، كما يتمتع أعضاء الفئة البلاتينية في «سكاي واردز» بإمكانية استخدام الإنترنت مجاناً مهما كانت درجة سفرهم.

وقال نائب رئيس أول للتجزئة والترفيه الجوي والاتصال في «طيران الإمارات»، باتريك برانيللي، إن الناقلة تواصل العمل مع مزودي الخدمة لتحسين تجربة الاتصال.